«Открыли огонь»: На стадионе в Миассе застрелили человека

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В Челябинской области полицейские начали розыск подозреваемых в расправе над молодым россиянином. Об этом пишет «URA.RU» со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.
Сообщается, что ЧП произошло в городе Миасс на стадионе «Южный». Во время ссоры группа молодых парней открыла огонь по 23-летнему россиянину. Юноша получил ранение, которое оказалось не совместимо с жизнью. Возбуждено уголовное дело. Личность стрелявшего установили. Органами предпринимаются действия для его задержания.
Ранее сообщалось, что в Иркутске прикрыли межрегиональную вебкам-студию. Она распространяла порнографию по всей стране. Работали три модели в возрасте от 19 до 40 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова