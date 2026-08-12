Mash: Диана Шурыгина попросила выпустить ее из СИЗО из-за вагинопластики
Диана Шурыгина, находящаяся в СИЗО по делу о порнографии, попросила суд изменить меру пресечения по медицинским показаниям. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
На время их оглашения адвокаты блогерши попросили провести заседание в закрытом режиме. Они также ходатайствовали о пересмотре решения в связи с состоянием здоровья их подзащитной.
По данным источника, в 2025 году девушка сделала вагинопластику и пластику груди. Причиной хирургического вмешательства якобы стала киста, а не желание изменить внешность. Конкретные проблемы со здоровьем, ставшие поводом для обращения защиты, не раскрываются. Однако суд оставил меру пресечения без изменений.
Напомним, Шурыгина оказалась под стражей по обвинению в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Следствие полагает, что она администрировала телеграм-канал с интимным контентом.
Сначала блогерша была под домашним арестом, но после нарушения судебных ограничений ее перевели в СИЗО.
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