Mash: Диана Шурыгина попросила выпустить ее из СИЗО из-за вагинопластики

12 августа 2026, 09:51

Диана Шурыгина (Кадр из видео c Youtube-канала «Диана Шурыгина»)

Диана Шурыгина, находящаяся в СИЗО по делу о порнографии, попросила суд изменить меру пресечения по медицинским показаниям. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.