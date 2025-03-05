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Mash: Киллер Лёша Солдат подал заявление на УДО и просится на СВО

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Администрация липецкой исправительной колонии номер 2 одобрила прощение Алексей Шерстобитова, известного как «Леша Солдат», об условно-досрочном освобождении (УДО). Документы уже направлены в суд.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Липецкий суд должен принять решение в течение двух месяцев. Интересно, что ещё два года назад известный наёмный убийца Леша Солдат отговаривал своих сокамерников от участия в специальной военной операции, сейчас же заявляет, что сам готов заключить контракт с Минобороны, говорится в публикации. Ранее уже появлялась информации о прошении Шерстобитова об УДО, но ее опровергло управление ФСИН по Липецкой области.

Шерстобитов осужден в 2008 году на 23 года лишения свободы за 12 только доказанных убийств и покушений. За время отбытия наказания он успел жениться и развестись.

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#суд
#операции
#контракт
#фсин
#минобороны
#солдат
Роспатент отказал певцу SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»
05 марта 2025, 14:21

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Роспатент отказал певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что отказ предварительный, поэтому исполнитель одноимённого хита может попытаться оспорить решение ведомства.

Напомним, что заявки были поданы в октябре 2024 года. Первая касалась алкогольной продукции, а вторая затрагивала 17 категорий товаров и услуг, включая средства личной гигиены, косметику, игрушки для взрослых и др.

В конце февраля в карточках заявок Роспатента появился статус «Уведомление о результатах проверки соответствия». Патентный поверенный Кирилл Митягин объяснил, что таким уведомлением обозначается предварительный отказ в регистрации бренда. В случае одобрения заявки появляется пометка с надписью: «Решение о регистрации».

По данным канала, причины отказа заключаются в активном противодействии регистрации товарного знака «Я русский» со стороны депутатов Госдумы, представителей движения «Ветераны России» и иных общественников, которые обвинили Дронова в попытке монополизации бренда.

В Роспатент поступило большое количество возражений. Большинство общественников были недовольны сочетанием выражения «Я русский» и алкогольной продукции. В соответствии со статьёй 1483 ГК РФ запрещается регистрация знаков, «противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали».

Теперь в течение полугода юристы певца могут представить свои аргументы против решения Роспатента. При окончательном отказе заявитель вправе обратиться в Палату по патентным спорам и в суд.

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Как научить собаку команде «голос» в домашних условиях, пошаговая инструкция
05 марта 2025, 14:20

Фото: istockphoto / Julia Suhareva

Команда «Голос» — одна из базовых в дрессировке собак. Она не только помогает укрепить связь между хозяином и питомцем, но и может быть полезной в повседневной жизни. Например, навык лаять по команде может пригодиться при охране дома или в поисково-спасательных операциях.
Однако не все собаки одинаково легко осваивают эту команду: многое зависит от возраста, темперамента и породы. «Радио 1» расскажет, как подготовить собаку к дрессировке, какие методы лучше всего работают и сколько времени потребуется, чтобы питомец освоил новую команду.

Как подготовить собаку к обучению


Перед тем как приступать к дрессировке, важно создать правильные условия:

  • выберите спокойное место. Отсутствие раздражителей поможет собаке сосредоточиться;
  • запаситесь лакомствами. Позитивное подкрепление ускоряет процесс обучения;
  • учтите индивидуальные особенности. Некоторые собаки более склонны к лаю, другим потребуется больше времени;
  • выберите правильное время. Собака должна быть в хорошем настроении и не уставшей.
Если питомец не настроен на обучение, лучше перенести занятие. Принуждение и наказания в дрессировке не работают и могут привести к обратному эффекту.

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Как научить собаку команде «Голос»


Существует несколько способов обучения команде «Голос». Выбор метода зависит от темперамента собаки и её привычек.

Метод подражания


Этот способ лучше всего подходит для собак, которые живут с другими четвероногими. Если одна из них уже знает команду «Голос», другая может быстро повторить за ней.

Нужно хвалить и поощрять собаку всякий раз, когда она подаёт голос вслед за «учителем».

Фото: istockphoto / ulkas

Этот метод работает не только с собаками, но и с владельцем. Иногда хозяин сам может изобразить лай или показать видео с другими лающими собаками, чтобы спровоцировать реакцию.

Метод провокации


Подходит для собак, которые легко возбуждаются и проявляют эмоции. Некоторых четвероногих можно спровоцировать на лай, создавая ситуации, которые вызывают у них естественную реакцию:

  • показать любимую игрушку, но не давать ее сразу. Когда собака начнёт лаять от нетерпения, нужно произнести команду «Голос» и наградить лакомством;
  • некоторые собаки начинают лаять в ответ на определённые звуки, например, звонок в дверь или скрип игрушки. Используйте такой звук, чтобы вызвать лай, произнесите команду и поощрите питомца.
Необходимо повторять этот метод несколько раз в день, пока собака не поймёт связь между командой и действием.

Кроме того, некоторые питомцы начинают лаять, когда хотят привлечь внимание хозяина. В этом случае можно использовать метод игнорирования. Когда собака начнёт лаять, нужно дождаться небольшого перерыва, дать команду «Голос» и поощрить за выполнение. Со временем она поймёт связь между командой и действием.

Как научить взрослую собаку


Взрослых собак сложнее обучать, чем щенков, но это вполне возможно. Основные рекомендации:

  • начинать с простых методов (например, провокации звуками);
  • быть терпеливым: у взрослой собаки могут быть сформированные привычки, которые трудно изменить;
  • использовать лакомства и похвалу для мотивации;
  • проводить короткие, но регулярные тренировки (по 5-10 минут несколько раз в день).
Главное — не торопиться и не давить на питомца. Если собака долго не понимает команду, попробуйте другой метод.

Фото: istockphoto / Tetiana Garkusha

Как научить щенка


Щенки более восприимчивы к обучению, но не всегда понимают, чего от них хотят. Кроме того, у них меньше концентрации внимания.

Чтобы обучение было успешным:

  • начинать занятия стоит в 3–4 месяца;
  • обучение лучше проводить в игровой форме;
  • уроки должны быть короткими (5–10 минут), иначе щенок устанет;
  • нужно быть терпеливым: у щенков короткая память, и они могут быстро забывать, что от них требуется;
  • важно хвалить питомца не только лакомствами, но и эмоционально, чтобы он понял, что делает что-то хорошее.
Важно не требовать от собаки слишком многого сразу.

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Как долго собака учится команде «Голос»


Скорость обучения зависит от индивидуальных особенностей собаки, её возраста и породы. В среднем:

  • щенки осваивают команду за 1-2 недели регулярных занятий;
  • взрослым собакам может потребоваться до месяца на закрепление навыка;
  • некоторые породы (например, молчаливые гончие) учатся значительно дольше, чем склонные к лаю овчарки.

Какие породы лучше всего поддаются обучению


Некоторые породы быстрее усваивают команду «Голос» из-за природной склонности к лаю. Среди них:

  • Бордер-колли — самая обучаемая собака, способная выполнять сложные трюки, участвовать в шоу и даже помогать по дому;
  • Колли (шотландская овчарка) — умная и послушная собака, легко обучаемая, но чувствительная к смене хозяина;
  • Пудель — любознательный и игривый, легко осваивает трюки независимо от размера;
  • Немецкая овчарка — умна, дисциплинирована, успешно работает в полиции, армии и на таможне;
  • Золотистый ретривер — дружелюбный, терпеливый, легко обучаемый, особенно в поисковых играх;
  • Лабрадор-ретривер — спокойный, умный, часто используется в качестве поводыря и спасателя;
  • Папильон — миниатюрный, послушный, адаптивный и не склонен к агрессии;
  • Доберман — энергичный, смелый, хорошо осваивает охранные и спортивные навыки;
  • Хаски — сложно поддается дрессировке, но может освоить звуковые команды и трюки;
  • Джек-рассел-терьер — озорной и активный, при правильном подходе может изучить сложные трюки.

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В России пройдет HR-премия для госсектора «В кадре»
05 марта 2025, 13:15

Фото: istockphoto / insta_photos

Правительство Москвы объявляет о проведении HR-премии для госсектора «В кадре» и приглашает к участию органы исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственные организации, сообщает пресс-служба заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы.
Участие в премии предоставляет возможность заявить о достижениях региона в области работы с кадрами, а также получить оценку от экспертов и признание в HR-сообществе.

Участники смогут представить проекты, направленные на привлечение и удержание специалистов, улучшение благополучия сотрудников, мотивацию работать на благо граждан и борьбу с кадровым дефицитом. Оценка будет учитывать пользу для людей и команд, а не бюджет или масштаб организации.

Победителей ждут денежные призы и упоминания в крупных российских СМИ. Прием заявок стартует 27 февраля и продлится до 11 июля 2025 года.

Участие в премии бесплатное. Церемония награждения состоится в октябре 2025 года в Москве.

Подробности можно найти на официальном сайте.

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«IT-Планета 2025» открывает новый сезон инновационных соревнований для молодежи
05 марта 2025, 12:45

Фото: istockphoto / Tippapatt

С 10 января 2025 года АНО Центр развития инновационных технологий «ИТПланета» совместно с российскими компаниями и ВУЗами запустила новый сезон национальных и международных инициатив в сфере информационных и инновационных технологий, сообщает пресс-служба администрации президента Российской Федерации.
В рамках программы пройдут:

  • международная олимпиада «IT-Планета 2025» – XVI практико-ориентированные соревнования для выявления и поддержки талантливой молодёжи в IT-сфере;
  • «Неограниченные возможности 2025» — командная разработка инновационных проектов, направленных на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и ОВЗ;
  • кубок фиджитал спорттех инноваций 2025 — конкурс по созданию технологических решений в области физической культуры и спорта;
  • олимпиада по цифровой трансформации «Терра-Политех 2025» — соревнования в сфере цифровизации социальных и технологических пространств.
Ожидается участие более 30 тысяч человек из России, стран СНГ и других государств. Конкурсная программа соответствует национальной цели «Технологическое лидерство» и охватывает ключевые направления IT-индустрии, включая программирование, робототехнику, искусственный интеллект и информационную безопасность.

Все инициативы являются бесплатными, а их основная аудитория — студенты, молодые преподаватели и дипломированные специалисты в возрасте от 16 до 35 лет.

В этом году также планируется запуск дополнительных социальных инициатив, направленных на профессиональное развитие и самореализацию молодёжи.

Соревнования проходят на платформе Braim.

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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в информационном проекте по ВОВ
05 марта 2025, 12:41

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Dorozhkina

Международный проект «80 лет нашей Великой Победе» запустили в феврале российский и белорусский Молодёжные парламенты, принять участие в проекте приглашаются жители Республики Беларусь и всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба Молодёжного парламента при Госдуме РФ.
«Проект «80 лет нашей Великой Победе» представляет из себя Telegram-канал, в котором ежедневно публикуются новостные сводки с фронтов Великой Отечественной войны — с 80-го дня до Победы до 9 мая. В анале публикуются также различные исторические справки и письма участников войны», — говорится в сообщении.
Прислать материалы для публикации в рамках проекта могут все желающие. Информация принимается в онлайн-формате по ссылке.

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