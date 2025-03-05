Mash: Киллер Лёша Солдат подал заявление на УДО и просится на СВО

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Администрация липецкой исправительной колонии номер 2 одобрила прощение Алексей Шерстобитова, известного как «Леша Солдат», об условно-досрочном освобождении (УДО). Документы уже направлены в суд.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Липецкий суд должен принять решение в течение двух месяцев. Интересно, что ещё два года назад известный наёмный убийца Леша Солдат отговаривал своих сокамерников от участия в специальной военной операции, сейчас же заявляет, что сам готов заключить контракт с Минобороны, говорится в публикации. Ранее уже появлялась информации о прошении Шерстобитова об УДО, но ее опровергло управление ФСИН по Липецкой области.
Шерстобитов осужден в 2008 году на 23 года лишения свободы за 12 только доказанных убийств и покушений. За время отбытия наказания он успел жениться и развестись.
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Александр Бойцов