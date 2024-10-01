Осужденный на 23 года киллер ореховской ОПГ Леша Солдат пытается выйти по УДО

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Осуждённый на 23 года колонии строгого режима киллер ореховской ОПГ 57-летний Алексей Шерстобитов по прозвищу Лёша Солдат пытается выйти на свободу по УДО. Об этом сообщает Shot.
По данным издания Шерстобитов, отбывающий 23-летний срок в липецкой ИК-2, подал документы на условно-досрочное освобождение. При этом срок его заключения должен закончиться только в 2029 году. Уточняется, что он попал под программу о защите свидетелей. Однако никаких подробностей издание не приводит, но сообщает что под эту программу попадают заключенные, которые готовы сотрудничать со следствием. Благодаря этому Шерстобитов сможет сразу после освобождения сменить ФИО, что даст ему возможность скрываться от врагов.
Леша Солдат в 90-е годы являлся штатным киллером Медведковской и Ореховой ОПГ. Доказано, что он совершил 12 убийств. Перед преступлениями он тщательно маскировался, и оперативники не знали ни его имени, ни внешности. Поймать его удалось лишь в 2006 году, когда он уже отошел от дел, благодаря показаниям других бандитов.
В 2016 году Шерстобитов женился в колонии, однако через четыре года брак распался.
В колонии киллер написал 12 книг, которые были изданы.
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Леша Солдат в 90-е годы являлся штатным киллером Медведковской и Ореховой ОПГ. Доказано, что он совершил 12 убийств. Перед преступлениями он тщательно маскировался, и оперативники не знали ни его имени, ни внешности. Поймать его удалось лишь в 2006 году, когда он уже отошел от дел, благодаря показаниям других бандитов.
В 2016 году Шерстобитов женился в колонии, однако через четыре года брак распался.
В колонии киллер написал 12 книг, которые были изданы.
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Элина Позднякова