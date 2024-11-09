Mash: Мошенники нашли новый способ обмана россиян через WhatsApp

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Мошенники разработали новую схему обмана доверчивых либо недостаточно подготовленных россиян с использованием WhatsApp. Теперь они звонят от имени службы безопасности мессенджера.
О новой уловке изобретательных аферистов рассказал телеграм-канал Mash. Пользователю поступает звонок, в ходе которого якобы представитель якобы службы безопасности WhatsApp и угрожает заблокировать доступ к мессенджеру. Для того, чтобы избежать этого, абоненту следует назвать код из смс как будто бы для подтверждения личности. На самом деле пользователю приходит комбинация для восстановления доступа к аккаунту.
Заполучив код, мошенники заходят в чужой профиль и, поменяв пароль, начинают рассылать родственникам и знакомым просьбы о денежной помощи. Иногда ссылаются на трудные обстоятельства, но чаще всего используют схему с якобы попаданием в серьёзные ДТП.
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Александр Бойцов