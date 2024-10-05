Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram

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Мошенники атакую россиян в Telegram под предлогом записи к врачу с целью получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», предупредил член комитета по информационной политике Государственной Думы, депутат Антон Немкин, передает РИА Новости.
Злоумышленники предлагают жертвам зайти в специальный чат-бот, якобы для записи к врачу. Затем мошенник отправляет пользователю фишинговую ссылку через бота на поддельный портал. Ввод информации на таких сайтах приводит к тому, что она передается аферисту.
Парламентарий также посоветовал проверять надежность контактов и каналов. Официальные аккаунты обычно помечены значком аутентификации в виде синей галочки. Депутат Немкин также посоветовал россиянам включить двухфакторную аутентификацию в Telegram для лучшей защиты при входе в свои аккаунты.
Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества. Злоумышленники стали использовать фишинговые сайты, представляясь Центральным банком или Министерством внутренних дел.
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«Мошенники часто пытаются завоевать доверие, представляясь официальными представителями компаний, благотворительных организаций или даже знакомыми. Никогда не отправляйте через Telegram свои пароли, банковские данные, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию, особенно если ее требуют под подозрительным предлогом», – заявил депутат.
Парламентарий также посоветовал проверять надежность контактов и каналов. Официальные аккаунты обычно помечены значком аутентификации в виде синей галочки. Депутат Немкин также посоветовал россиянам включить двухфакторную аутентификацию в Telegram для лучшей защиты при входе в свои аккаунты.
Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества. Злоумышленники стали использовать фишинговые сайты, представляясь Центральным банком или Министерством внутренних дел.
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Александр Климов