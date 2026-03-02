Mash Paradox выпустил документальный фильм «Движение спермы»

02 марта 2026, 15:57

Фото: iStock/Natali_Mis

Команда Mash Paradox сняла документальный фильм «Движение спермы», который рассказывает о бизнесе перевозки и донорства биоматериалов в России.





Сюжет разделили на три повествовательные линии, включающие интервью с менеджером перевозки, донором и сотрудником лаборатории.



Так, менеджер по перевозке биоматериалов Дмитрий, который работает в клинике репродуктивной медицины, путешествует по России и за её пределами на всех видах транспорта, перевозя восьмикилограммовый «драйшиппер» — термос, в котором помещается примерно 30 миллилитров мужского биоматериала.



Еще одним героем сюжета стал донор спермы, молодой айтишник, попросивший сохранить анонимность. Биоматериал он сдает, чтобы оставить свой «генетический след» в истории. На сегодняшний день он является биологическим отцом около 50 детей.



Клинический психолог Марианна Абравитова после просмотра картины отметила, что современные доноры идут на такой шаг не только из-за заработка, но и для того, чтобы «оставить след».



При этом депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал, что сфера донорства биоматериалов является слабо урегулированной. По его мнению, необходимо создавать единый государственный реестр, чтобы защитить права детей и родителей, а также обеспечить прослеживаемость биоматериала.





«Частный оборот биоматериалов возможен только при абсолютном государственном контроле. Ведь есть и иная чёрная история этого процесса, это так называемое «выращивание людей на органы». Звучит жутко, но, к сожалению, уже имеется такая практика», — подчеркнул Милонов.

«"Серое" донорство никак не регулируется, в отличие от работы через клиники, и доноры не защищены юридически. Потенциальная будущая мать может прийти и попросить алименты. Также непонятно, как исключить в будущем романтическое знакомство биологических детей одного донора друг с другом: единой базы доноров не существует, и никто не застрахован в будущем от генетических мутаций», — рассказал Печерей.