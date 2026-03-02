Бесплатный онкоскрининг 28 февраля прошли более 700 жителей Подмосковья

02 марта 2026, 11:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатную проверку на разные формы рака прошли 28 февраля в рамках дня открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области 703 жителя региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Пройти онкоскрининг приглашались все желающие в возрасте от 18 лет.





«Такие проверки позволяют увеличить охват профилактических осмотров и выявлять онкозаболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Участниками прошедшего дня открытых дверей стали 703 человека. У 13 из них врачи обнаружили патологии и направили на углублённую диагностику», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.