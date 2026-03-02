Жителей Балашихи приглашают принять участие в донорской акции

02 марта 2026, 11:03

оригинал Фото: istockphoto.com/Ratana21

Выездная донорская акция состоится в Балашихе во вторник, 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Акцию организует Московский областной центр крови. Доноры получат выплату на питание в размере 1106 рублей, а также справку на освобождение от работы с сохранением зарплаты на два дня — день донации и дополнительный день отдыха.





«Донорами могут стать все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний и с постоянной или временной регистрацией в любом субъекте России», — говорится в сообщении.