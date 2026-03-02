Жителей Балашихи приглашают принять участие в донорской акции
Выездная донорская акция состоится в Балашихе во вторник, 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Акцию организует Московский областной центр крови. Доноры получат выплату на питание в размере 1106 рублей, а также справку на освобождение от работы с сохранением зарплаты на два дня — день донации и дополнительный день отдыха.
«Донорами могут стать все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний и с постоянной или временной регистрацией в любом субъекте России», — говорится в сообщении.Предварительно записываться не нужно. С собой надо взять паспорт и СНИЛС. Акция будет проходить с 9 утра до полудня по адресу: Балашиха, мкрн Кучино, Центральная улица, дом №11.