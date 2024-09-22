Mash: Пашаеву грозит увольнение из ВС РФ за самовольное оставление части

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Бывший адвокат Эльман Пашаев, служивший до задержания в зоне специальной военной операции, может быть уволен из рядов Вооружённых сил РФ. Причина в том, что он самовольно оставил свою часть.
Сослуживцы экс-адвоката, некогда защищавшего актёра Михаила Ефремова, говорят, что уже давно его не видели, передаёт телеграм-канал Mash. По словам военных, в настоящее время покинуть зону спецоперации, отправившись в отпуск или увольнение, никому не дозволяется из-за активизации боевых действий. Речь может идти только о служебной командировке, подчеркнули собеседники издания и добавили, что ничего не слышали о такой командировке для бывшего юриста.
Отмечается, что за несоблюдение условий военной службы Пашаеву может грозить увольнение из рядов Вооружённых сил РФ либо серьёзное дисциплинарное взыскание, так как в Москву экс-адвокат уехал ещё до того, как его задержали.
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Александр Бойцов