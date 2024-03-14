Педиатр Одинаева рассказала о разрешенной норме блинов для ребенка

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Главный педиатр Подмосковья рассказала сколько блинов можно дать ребенку без вреда для здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, что вводить блины в рацион ребенка можно начиная с 2 лет.
Стоит отметить, что блины не должны заменять полноценный прием пищи детям. Кроме того, самыми вредными начинками для блинов являются жирное мясо, икра, жирный творог и сгущенка.
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«Перед тем как предложить их малышу стоит проконсультироваться с педиатром. Малышам рекомендуется давать небольшие порции блинов, начиная с одного-двух кусочков, а затем постепенно увеличивать объем. Это должны быть блинчики из бездрожжевого теста, состоящего из муки, небольшого количества соли, яиц, молока и без начинки. Они должны быть только домашнего приготовления и как можно менее жирными. <…> Для детей до 3 лет рекомендуется использовать тесто на кефире или йогурте. Детям дошкольного возраста не рекомендуется есть более 3-5 блинов за раз и не более одного-двух блинчиков с начинкой. Давать блины ребенку лучше в первой половине дня и не чаще 1-2 раз в неделю», — рассказала специалист.
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Мира Полтева