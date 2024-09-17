Пашаева задержали за мошенничество с освобождением от ответственности Блиновской

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Экс-адвокат Эльман Пашаев был задержан в Москве за мошенничество в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской. Об этом информирует СК России в своем Telegram-канале.
Следствие установило, что адвокат Пашаев в феврале 2024 года смог убедить Алексея Блиновского в том, что он за крупное денежное вознаграждение сможет освободить его и его жену Елену Блиновскую от ответственности по уголовному делу.
Напомним, что Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, после чего она была помещена под домашний арест.
Позже следствие добавило обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и запросило у суда ее заключение под стражу за нарушение условий домашнего ареста. В итоге «королеву марафонов» отправили в следственный изолятор.
Ранее стало известно, что дети арестованной Елены Блиновской находятся с бабушкой. Блогер общается с ними посредством телефонных звонков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Напомним, что Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, после чего она была помещена под домашний арест.
Позже следствие добавило обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и запросило у суда ее заключение под стражу за нарушение условий домашнего ареста. В итоге «королеву марафонов» отправили в следственный изолятор.
Ранее стало известно, что дети арестованной Елены Блиновской находятся с бабушкой. Блогер общается с ними посредством телефонных звонков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова