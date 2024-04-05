Mash: у сыгравшего Холмса актёра Ливанова подозрение на онкологию

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
У народного артиста Василия Ливанова подозрение на опухоль, пишет Mash.
По информации Telegram-канала, у артиста подозрение на опухоль и сейчас он проходит обследование в онкоцентре.
При этом сам Ливанов заявил, что ни на что не жалуется и считает себя абсолютно здоровым. Но все же обратился к врачам из-за общего недомогания.
В марте Ливанов уже проходил обследование, ему диагностировали анемию, уточняет канал.
Всенародную любовь и известность советскому и российскому киноактёру Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в советском сериале.
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При этом сам Ливанов заявил, что ни на что не жалуется и считает себя абсолютно здоровым. Но все же обратился к врачам из-за общего недомогания.
Всенародную любовь и известность советскому и российскому киноактёру Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в советском сериале.
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Алёна Самарева