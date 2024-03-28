«Стой, где стоишь»: актер Бурунов поделился эмоциями о теракте в «Крокусе»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
По словам актера, во время трагедии он ехал на концерт — когда началась стрельба, артист уже подъезжал к зданию «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
Актер сказал, что в первые минуты от увиденного просто растерялся, как и прочие участники событий.
Тревогу забила директор актера, которая позвонила ему и попросила связаться с находившимся внутри Сергеем Светлаковым. Бурунов отметил, что в «Крокусе» на момент происшествия находилась его помощника, которую позже он забрал на МКАДе. Сидя в машине актер открыл окно и почувствовал запах пороха.
Чудом избежавший трагедии Бурунов выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что только время и внутренняя солидарность способны помочь пережить такие страшные события.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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«Не осознал до конца, что происходит», — поделился Бурунов.
Чудом избежавший трагедии Бурунов выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что только время и внутренняя солидарность способны помочь пережить такие страшные события.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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Мария Федоровцева