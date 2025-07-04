Mash: в Москве скончался вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов
Сегодня утром скончался вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов. В эту пятницу, 4 июля, его тело обнаружили около собственного дома на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным URA.RU, жене погибшего потребовалась помощь медиков.
Известно, что Андрей Бадалов занимал пост вице-президента «Транснефти» с конца июля 2021 года. Он отвечал за вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности.
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