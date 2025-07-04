Mash: в Москве скончался вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

04 июля 2025, 10:06

Андрей Бадалов (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Сегодня утром скончался вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов. В эту пятницу, 4 июля, его тело обнаружили около собственного дома на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.