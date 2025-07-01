Звезда дорамы «Скандал в Чхонддам-доне» Ли Со-и скончалась в 43 года

01 июля 2025, 23:25

Ли Со-и (Фото: Instagram* @eseoe242)

Южнокорейская актриса Ли Со-и, известная по дорамам «Скандал в Чхонддам-доне» и фильмам «Король» и «Мистер и Миссис Икс», скончалась в возрасте 43 лет. Трагедия произошла 20 июня, однако официальное сообщение о ее смерти появилось только 1 июля.





Пост с информацией о гибели Ли Со-и фанаты увидели в ее личном блоге, автором публикации является менеджер артистки.



Настоящее имя актрисы — Сон Су Ён, она начала карьеру в кино с 2013 года. Среди ее наиболее известных работ — фильмы «Мистер и Миссис Икс», «Король», дорамы «Все еще любишь?» и «Скандал в Чхонддам-доне». Последней ее ролью стала работа в дораме «Страховка от развода», вышедшей в 2025 году.



Ли Со-и (Фото: Instagram* @eseoe242)

Ли Со-и проявляла интерес к иностранным языкам: в университете актриса изучала чешский и словацкий. Она также любила бейсбол и часто публиковала в своем блоге фотографии с матчей любимой команды.



Причина смерти актрисы не раскрывается. В прощальном посте ее охарактеризовали как блистательную, красивую и добрую женщину.





«Я знаю, это шок и боль, но прошу: молитесь, чтобы она ушла в прекрасное место», — говорится в публикации, подчеркивая тяжесть потери для родных Ли Со-и.