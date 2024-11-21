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Mash: В России хотят ужесточить правила получения медсправки для водителей

Фото: istockphoto/ronstik

Фото: istockphoto/ronstik

В России планируется пересмотреть правила получения медицинской справки для водительских прав. Предполагается, что будущим водителям обязательно нужно будет сдавать анализы на наркотики.


Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, почти все автошколы сейчас «дружат» с клиниками. Поэтому получить справку обучающимся совсем не сложно. Медицинский документ можно заказать в интернете за 3-3,5 тысячи рублей и получить с доставкой, с печатью и подписью психиатра и нарколога. В этом случае анализы сдавать водителю не нужно.

Такой схемой пользуются в том числе и те, кого лишали прав за управление машиной в нетрезвом виде. Перестали они на самом деле пить или употреблять запрещённые вещества, остаётся неизвестным. Поэтому Национальный автомобильный союз обратился в министерство здравоохранения с просьбой создать специальную базу граждан, наблюдающихся у психиатра и нарколога. Чтобы они не могли сесть за руль до полного излечения. Также предлагается внести поправки в законодательство, согласно которым водители обязаны будут сдавать анализы.

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#водители
#анализы
#поправки
#справки
#психиатр
#нарколог
Филиалам подмосковного Центрлесхоза передали два трактора
21 ноября 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Два трактора Беларус МУЛ 1221, предназначенные для лесотехнических работ, поступили в филиалы Центрлесхоза Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Помимо охраны лесов от пожаров и ликвидации возгораний сотрудники наших филиалов Центрлесхоза выполняют множество лесотехнических работ: проводят санитарные рубки, прочищают просеки, готовят почвы для посадок, очищают леса от захламлённости, увозят древесину с мест санитарных рубок. Для таких работ мы и закупаем тракторы», — сказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве добавили, что один из новых тракторов Беларус МУЛ 1221оснащён погрузчиком и бревнозахватом, а второй — передним лесным толкателем.

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#трактор
#московская область
#подмосковье
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На Украине ввели экстренные отключения света
21 ноября 2024, 10:18

Фото: iStock/Daria Kulkova

Украинские энергетические компании ввели экстренные отключения света в Киеве и некоторых регионах страны. Об этом в своём Telegram-канале пишет компания ДТЭК.
Отмечается, что экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве, а также Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Также аналогичная ситуация наблюдается на подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в этот день украинские региональные энергокомпании писали о введении аварийных отключений света в Житомирской и Сумской областях. Такие меры введены из-за дефицита генерации.

В начале ноября британское издание Express писало, что украинцы опасаются отключения электроэнергии до 14 часов в сутки в зимнее время.

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#украина
#электричество
#свет
#отключение
#меры
#киев
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В Люберцах построят школу с залом-амфитеатром
21 ноября 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школа, рассчитанная на 1100 учеников, с актовым залом в форме амфитеатра и двумя спортивными залами, появится на территории жилого комплекса «Егорово Парк» в городском округе Люберцы, разрешение на строительство уже получено, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Школа будет четырёхэтажной, её общая площадь составит свыше 17 тысяч метров. В здании предусмотрено комфортное обучение 16 классов начальной школы и 28 классов средней и старшей школы. Здесь оборудуют универсальные кабинеты, лаборатории и мастерские. Актовый зал, спроектированный в форме амфитеатра, будет вмещать 400 зрителей. А на втором этаже школы разместится два спортзала площадью 288 и 540 квадратных метров», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории будет оборудованы спортивные и игровые зоны, а также экологическая тропа. Кроме того, предусмотрены опытные участки для выращивания цветов и овощей.

Школа будет построена за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#минжилполитики мо
#люберцы
#строительство
#школа
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Загруженность подмосковных дорог утром 21 ноября составила пять баллов
21 ноября 2024, 09:51

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 21 ноября, составил пять баллов по десятибалльной шкале, основные пробки наблюдаются при движении в сторону столицы на одной федеральной трассе и 14 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются на трассе М-9 «Балтия» и на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали почти 904 тысячи машин — это на три процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#минтранс мо
#трафик движения
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#транспорт
#московская область
#подмосковье
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 25 по 28 ноября
21 ноября 2024, 09:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится в период с 25 по 28 ноября в связи с модернизацией участка железной дороги от станции Москва Октябрьская до станции Окуловка, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, со ссылкой МТППК.
«В период работ будет отменена электричка МЦД-3 на участке Москва – Зеленоград-Крюково. А несколько пригородных поездов на участке Тверь – Лихославль – Тверь отменят на всём маршруте», — говорится в сообщении.
Пассажиров простят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание на информационных стендах на станциях и вокзалах или онлайн — через сайт РЖД и мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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#железная дорога
#ленинградское направление
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#график
#электрички
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Подмосковье получило первое место по итогам субботников «Чистябрь — 2024»
21 ноября 2024, 09:12

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Жители из 27 регионов России, включая Московскую область, приняли участие в осеннем экологическом мероприятии «Чистябрь — 2024», организованном Центром чистой природы с 12 по 15 ноября. Подмосковье стало лидером по количеству проведённых субботников, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
За полтора месяца было организовано более 100 субботников, в которых участвовали более 1000 неравнодушных жителей и гостей региона.

В рамках мероприятия было проведено более 20 экологических акций, собрано более 420 мешков мусора и задействовано около 300 волонтёров.

По результатам акции были определены 20 победителей со всей страны, которые собрали наибольшее количество отходов. Четвёртое место заняла жительница из городского округа Долгопрудный.

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#подмосковье
#конкурс
#акции
#экология
#субботник
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Авиакомпании РФ приостановили работу половины всех самолетов Airbus neo
21 ноября 2024, 06:36

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину всего парка этих моделей в стране. Основной причиной стали проблемы с обслуживанием двигателей из-за санкций и нехватки запчастей, пишет «Коммерсант».
Часть самолетов переведена в резерв для экономии ресурсов двигателей перед высоким туристическим сезоном, однако 15–20 из них могут больше не вернуться в эксплуатацию.

По данным на 20 ноября, более половины оставшихся A320/A321neo простаивают, особенно в авиакомпании S7, где не используются 31 из 39 лайнеров.

Тем временем «Аэрофлот» обсуждает возможность первого в России контракта на «мокрый лизинг» с компанией iFly. В рамках сделки планируется передача трех самолетов Airbus A330 с экипажами для полетов на Дальний Восток.

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#самолет
#сделки
#авиакомпании
#санкции
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Произведение «Комедиант» продано за 6 миллионов долларов — и его собираются съесть
Приклеенный скотчем к стене банан, «Комедиант», ушел с аукциона за $6,2 долларов
21 ноября 2024, 05:53

Фото: iStock/SaevichMikalai

На аукционе Sotheby's произведение итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант», представляющее собой банан, приклеенный к стене скотчем, было продано за рекордные 6,2 миллиона долларов. Эта информация была размещена на официальном сайте Sotheby's.
Изначально лот оценивался в сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов, однако итоговая цена составила 6 240 000 долларов.

Покупателем оказался Джастин Сан, который сообщил в социальной сети X, что в ближайшие дни намерен лично съесть банан. Аккаунт Sotheby's репостнул его сообщение, вызвав оживленное обсуждение.

В 2019 году два других экземпляра «Комедианта» были проданы за 120 тысяч долларов каждый, вызвав широкие обсуждения о природе и ценности современного искусства.

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#новости
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В Дубае создали крупнейший золотой слиток в мире
В Дубае изготовили крупнейший золотой слиток весом более 300 кг
21 ноября 2024, 01:43

Фото: iStock/CinemaHopeDesign

Компания Emirates Minting Factory из Дубая установила мировой рекорд, создав самый крупный в мире золотой слиток весом более 300 кг.
Достижение было зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса и ознаменовано вручением сертификата на церемонии закрытия конференции по драгоценным металлам в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата, передает ТАСС.

Завод компании, расположенный в промышленной зоне Аль-Куз, занимается переработкой и очисткой драгоценных металлов, перерабатывая до 1200 кг золота и серебра ежедневно.

Новый слиток стал символом достижений в сфере аффинажа и укрепил статус Дубая как центра мировой торговли драгоценными металлами.

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