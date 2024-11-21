Mash: В России хотят ужесточить правила получения медсправки для водителей

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В России планируется пересмотреть правила получения медицинской справки для водительских прав. Предполагается, что будущим водителям обязательно нужно будет сдавать анализы на наркотики.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, почти все автошколы сейчас «дружат» с клиниками. Поэтому получить справку обучающимся совсем не сложно. Медицинский документ можно заказать в интернете за 3-3,5 тысячи рублей и получить с доставкой, с печатью и подписью психиатра и нарколога. В этом случае анализы сдавать водителю не нужно.
Такой схемой пользуются в том числе и те, кого лишали прав за управление машиной в нетрезвом виде. Перестали они на самом деле пить или употреблять запрещённые вещества, остаётся неизвестным. Поэтому Национальный автомобильный союз обратился в министерство здравоохранения с просьбой создать специальную базу граждан, наблюдающихся у психиатра и нарколога. Чтобы они не могли сесть за руль до полного излечения. Также предлагается внести поправки в законодательство, согласно которым водители обязаны будут сдавать анализы.
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Александр Бойцов