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Автоэксперт Сажин призвал не пускать за руль граждан младше 18 лет

Фото: iStock/humonia

Фото: iStock/humonia

Автоэксперт Владимир Сажин высказал мнение о том, что людям младше 18 лет нельзя выдавать права на вождение машины.
«Я считаю, что пускать их за руль раньше 18 лет нельзя. Сейчас в ПДД это прописано, но хотелось бы, чтобы у молодежи «сквозняк в голове» прошел, чтобы они начали ценить жизнь. Пока этого нет, на дорогах происходят трагедии, и многие молодые люди просто не понимают, чем это может обернуться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

До этого в Кузбассе произошла массовая авария с участием 19 автомобилей.



«Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров общественным транспортом. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — приводит «Сiбдепо» сообщение прокуратуры Кузбасса.

Ранее сообщалось, что профилактическое мероприятие «Ребёнок в машине», направленное на обеспечение безопасности маленьких пассажиров, провели на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области.

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Финал чемпионата «Профессионалы» состоится в Петербурге
08 ноября 2024, 18:45

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября состоится финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
Мероприятие пройдет в очном формате на семи распределенных площадках по 55 компетенциям для студентов колледжей и 20 юниорским компетенциям для школьников от 14 лет.

В церемонии открытия примут участие делегации из всех субъектов РФ и не менее 20 стран, а также представители делового и экспертного сообщества. В министерстве призвали организовать подготовку команд и обеспечить их участие в соревновательной программе чемпионата и обеспечить взаимодействие с предприятиями региона для их участия.

Участники должны будут продемонстрировать лучшие практики корпоративного обучения, представить программы профориентации и модели взаимодействия бизнеса и образования.

Информацию о составе делегации региона необходимо направить в срок до 11 ноября 2024 года. Делегациям-участникам деловой программы нужно зарегистрироваться.

Участники соревновательной должны зарегистрироваться через регионального оператора при взаимодействии с федеральным оператором.

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ВЦИОМ: 79,4% россиян доверяют президенту Путину
08 ноября 2024, 18:24

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Большинство опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину (79,4%), при этом 76,5% одобряют его работу на посту главы государства. Такие данные приводит ВЦИОМ.
Так, Путину доверяют 79,4% опрошенных, при этом 16,5% не доверяют президенту. А вот главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 60,8% респондентов и 19,2% — не доверяют.

76,5% опрошенных россиян одобряют работу российского лидера, а 14,6% — не одобряют.

На сегодняшний день на выборах в Госдуму 38,2% респондентов проголосовали бы за «Единую Россию», 9,7% отдали бы голос за КПРФ, а 9,4% — за ЛДПР. 6,1% россиян выбрали бы партию «Новые люди», а 4,2% — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

При этом 11,8% заявили, что не стали бы принимать участие в выборах.

Опрос проводился 3 ноября. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

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#лдпр
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Экономист Солнцев раскрыл «подводные камни» работы на маркетплейсах
Экономист Солнцев предупредил о высокой конкуренции на маркетплейсах
08 ноября 2024, 18:19

Фото: iStock/vittaya25

Кандидат экономических наук, председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев заявил, что при работе на маркетплейсах предпринимателю надо учитывать высокую конкуренцию, в связи с чем необходимо более тщательно и регулярно следить за представление своего товара.
«Одна из явных выгод маркетплейсов — возможность избежать затрат на аренду офиса, склада или шоурума. Но отсутствие этих затрат не гарантирует автоматического успеха. Даже при минимальных расходах на физическое присутствие приходится вкладываться в управление видимостью товара на платформе, чтобы поддерживать конкурентоспособность», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Солнцев.

Также надо учитывать, что товары на маркетплейсах проходят несколько этапов проверки качества прежде, чем их увидит потенциальный покупатель. Предпринимателям, работающих на таких площадках, рекомендуется постоянно проводить аналитику и адаптировать стратегии работы под меняющиеся реалии.

До этого директор по маркетингу пищевого производства Mr.Food Диля Хасанова раскрыла способы сэкономить на продуктах, среди которых обозначила покупку готовых семейных блюд.

«Сегодня наиболее актуальным трендом является приобретение семейных упаковок. Этот формат выгоднее, чем покупка нескольких мелких упаковок, благодаря экономии на упаковочных материалах, обечайках, контейнерах. Кроме того, многие партнёры предлагают комбо-наборы, включающие горячее блюдо и салат, что позволяет сэкономить до 20-30 рублей», — пояснила в беседе с Газета.ру Хасанова.

Ещё одним методом экономии является покупка товаров со скидкой в конце срока их реализации.

Ранее сообщалось, что компания Ozon начала доставку покупателям первых товаров из нового логистического комплекса в городском округе Солнечногорск Московской области.

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#товары
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#предприниматели
#экономика
#покупки
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Глава Щёлкова Булгаков провёл выездную администрацию на местном предприятии
08 ноября 2024, 18:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков и прокурор муниципалитета Денис Зайцев провели выездную администрацию на предприятии «Опытный завод №31». Жители задали много вопросов на разные темы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Так, Дину Дмитриевну волновало отопление на Космодемьянской, 23. Сейчас филиал «Теплоресурса» и УК «Авангард Восток» перенастраивают элеватор для улучшения подачи ресурса. Идёт также замена участка трубы. Это позволит без сбоев пройти зимний период. Ирина Сергеевна обратилась с вопросом по поводу дороги по улице Свирской, которая не обновлялась с 2016 года. Проводили ямочный ремонт, но пришло время полной замены. Включили дорогу в план на 2025 год», – рассказал Булгаков.
Надежда Афанасьевна тоже обратила внимание на тему дорог. Улица Свердлова будет отремонтирована в следующем году. Также там идёт тротуар к новому детскому саду на Школьной. Его обустройство запланировано на будущий год.

Жительница дома №18 по улице Радиоцентра обратилась с просьбой к УК отремонтировать входную группу в подъезде. На выездной администрации пришли к выводу, что работы правильнее провести весной. А вот частичная замена кровли по улице Металлоконструкций будет выполнена до конца ноября.

Задали жители и вопрос о подтоплении у дома №25 в 1-м Советском переулке. Там решено сделать летом колодец и дренажную систему.

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#андрей булгаков
#подмосковье
#московская область
#выездная администрация
#предприятие
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«Яндекс Погода»: Московский регион ждёт потепление на выходных
08 ноября 2024, 17:54

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В сервисе «Яндекс Погода» сообщили, что на грядущих выходных, 9-10 ноября, Москву и область ожидает небольшое потепление.
При этом в регионе будет пасмурно.

Как передают «Известия», 9 ноября, в Москве будет облачно, без осадков, а температура воздуха днём поднимется до 7-8°C. На следующий же день в столице немного похолодает: на улице будет 5-6°C тепла.

Тем временем в Кузбассе ожидаются снег и местами метели. Местных водителей предупредили об осторожности на дорогах в связи с ухудшением погоды и осадками.

«В ночь с 8 на 9 ноября в Кузбассе ожидается небольшой, местами умеренный, снег, местами метели. 9 ноября днём местами небольшой снег, местами метели. Местами на дорогах гололедица. Порывы ветра будут до 18 м/с», — приводит «Сiбдепо» сообщение Госавтоинспекции Кузбасса.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая зима в столице наступит 13 ноября.

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#выходные
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Для школьников Красногорска провели мастер-класс по финансовой грамотности
08 ноября 2024, 17:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Мастер-класс на тему «На пути к финансовой независимости: финансовая грамотность» провели для семиклассников красногорской гимназии №6, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе занятия ребятам рассказали, как использовать цифровые технологии и искусственный интеллект для управления финансами, привлечения финансирования различных проектов и для достижения финансовой независимости», — говорится в сообщении.
Мастер-класс был организован в рамках проекта «Урок цифры» факультетом экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии, занятие провела старший преподаватель кафедры экономики и финансов Оксана Полищук. Она также рассказала школьникам об академии — направлениях обучения, образовательных программах и карьерных перспективах выпускников.

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#финансы
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Из России выдворят 20 тысяч нелегальных мигрантов
МВД: из РФ выдворят 20 тысяч мигрантов по итогам операции «Нелегал-2024»
08 ноября 2024, 16:40

Фото: iStock/vichinterlang

По итогам операции «Нелегал-2024» из России депортируют 20 тысяч мигрантов. Такие данные привела официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В рамках операции «Нелегал – 2024» выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации», — написала Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, возбуждено более четырех тысяч уголовных дел об организации незаконной миграции. Еще 684 дела возбуждено о незаконном пресечении госграницы, оборота оружия наркотиков и психотропных веществ.

Операция проводится каждый год сотрудниками МВД, ФСБ и Росфинмониторинга для противодействия незаконной миграции.

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В образовательном центре «Созвездие» поздравили победителей чемпионата «Абилимпикс»
08 ноября 2024, 16:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В образовательном центре «Созвездие» состоялось торжественная церемония, посвящённая чествованию победителей X Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
На мероприятии присутствовали директор «Созвездия» Сергей Сюрин, депутат Московской областной Думы Роман Володин, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов и другие почётные гости. Они поздравили лауреатов именных губернаторских стипендий, лучших учеников и их наставников.

В этом году ученики «Созвездия» завоевали 6 медалей разного достоинства на чемпионате «Абилимпикс». Они участвовали в 18 различных компетенциях и удвоили количество наград по сравнению с предыдущим годом.

Роман Володин отметил, что «Абилимпикс» — это «Олимпиада возможностей» для людей с ограниченными возможностями. Он выразил радость и гордость за успехи учеников «Созвездия».

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#красногорск
#олимпиада
#ученики
#подмосковье
#приз
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Эксперт объяснила рост цен на сливочное масло
Глава Petrova 5 Consulting Петрова: цена масла зависит от стоимости молока
08 ноября 2024, 16:10

Фото: iStock/ YelenaYemchuk

В среднем пачка масла весом 180 гр. по России подорожала на 24 %, такой резкий скачок в цене обусловлен ростом стоимости молока, сообщила газете «Известия» глава компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова
Исследование «Контур.Маркета» указывают на рост цен за упаковку сливочного масла в среднем на 24%. Дороже всего сливочное масло оказалось в Архангельской области — рост составил рекордных 65%, в Красноярске - 61%, на Сахалине - 42%. Менее заметно подорожание в Якутии - 4% и в Краснодарском крае - 3%.

«Это связано с тем, что сливочное масло — молокоемкий продукт. Для производства 1 кг сливочного масла требуется более 20 л молока», — утверждает глава компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова.
Цены на сырое молоко выросли за год на 21%. Себестоимость сырого молока и продуктов его содержащих зависит от многих факторов, в том числе от увеличения расходов на логистику, себестоимость кормов, цен на сельхозтехнику и комплектующих. Кроме всего ключевая ставка Банка России этой осенью увеличилась до 21%, а объемы господдержки остались прежними, что несомненно оказывает влияние на производителей. Себестоимость производства молочной продукции растет быстрее цен реализации.

«В случае с переработкой молока на себестоимость также влияют вторичные санкции», — разьясняет Петрова

В 2024 года произошло удорожание производсва, особенно в небольших фермерских хозайствах, при автоматизированном производсве себестоимость ниже. Но в регионах растет спрос на молочную продукцю и значит необходима поддержка новых местных производителей.

Скорее всего, цена на масло стабилизируется, но останется на высоком уровне. В конце 2023 года схожую ситуацию мы наблюдали с куриными яйцами.

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