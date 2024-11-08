Автоэксперт Сажин призвал не пускать за руль граждан младше 18 лет

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Автоэксперт Владимир Сажин высказал мнение о том, что людям младше 18 лет нельзя выдавать права на вождение машины.
«Я считаю, что пускать их за руль раньше 18 лет нельзя. Сейчас в ПДД это прописано, но хотелось бы, чтобы у молодежи «сквозняк в голове» прошел, чтобы они начали ценить жизнь. Пока этого нет, на дорогах происходят трагедии, и многие молодые люди просто не понимают, чем это может обернуться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
До этого в Кузбассе произошла массовая авария с участием 19 автомобилей.
«Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров общественным транспортом. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — приводит «Сiбдепо» сообщение прокуратуры Кузбасса.
Ранее сообщалось, что профилактическое мероприятие «Ребёнок в машине», направленное на обеспечение безопасности маленьких пассажиров, провели на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области.
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