Mash: В семье Юкиных из подмосковного Лыткарино появился 12-й ребёнок

Фото: Медиаархив Московской области
Супруги Заира и Олег Юкины из подмосковного Лыткарино стали родителями в двенадцатый раз. Как сообщил Telegram-канал Mash, 41-летняя Заира родила маленького Натаниэля в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) в Люберцах, как и всех остальных своих детей.
По словам многодетной матери, она с юности мечтала о дюжине детей — но теперь, несмотря на осуществление долгожданной мечты, она не против выносить и родить ещё одного.
Оба супруга родом из Подмосковья и имеют общие взгляды, ценности и мечты. Олег – коренной лыткаринец, а Заира родилась в Дмитрове в семье зоотехников. Первый их ребёнок, дочь Екатерина, родилась ещё 23 года назад и сейчас учится на художника-реставратора. Каждый из детей, кроме самых маленьких, окончил музыкальную школу или учится в ней. Кроме того, все дети занимаются каким-либо спортом: волейболом, баскетболом и т.д.
«Смотрите с супругом в одну сторону. Не бойтесь будущего, вступайте в него с радостью и надеждой. Делитесь с детьми своим спокойствием, душевным теплом, учите делать добро <...> и много с ними разговаривайте», — секрет своего семейного счастья Заира раскрыла журналистам ещё осенью 2021 года, после рождения своего 11-го рёбёнка, дочки Теи.Не менее 2 тысяч земельных участков планируется выделить в 2024 году в Московской области для многодетных семей, на эти цели из региональной собственности в муниципальную будет передано 280 гектаров, сообщила 1 февраля пресс-служба Минимущества Подмосковья.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет единый федеральный статус многодетной семьи. Теперь многодетной будет считаться семья, где воспитывают трех и более детей. До этого в России действовал только региональный статус, из-за чего при переезде в другой регион каждая такая семья теряла его вместе со всеми полагающимися льготами и была вынуждена заново оформлять документы.
Читайте также:
В Подмосковье выделят около 2 тыс участков земли для многодетных семей
Путин закрепил статус многодетной семьи
Многодетная семья из Люберец представила Подмосковье на Всероссийском форуме
Артем Путинцев