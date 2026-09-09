Росгвардейцы пресекли кражу продуктов из двух подмосковных магазинов

09 сентября 2026, 13:05

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Двух человек, попытавшихся вынести продукты из магазина без оплаты, задержали в Московской области сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Росгвардии.





Первый инцидент произошёл в торговой точке на Московской улице в Домодедове. Там 43-летний местный житель спрятал под одеждой три бутылки дорогого виски, а на кассе заплатил только за газировку и дешёвый алкоголь.





«Недобросовестного покупателя остановили. Выяснилось, что ранее он был судим за торговлю наркотиками», — говорится в сообщении.