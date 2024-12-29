Маск отреагировал на новость о российской АЭС на Луне

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Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал в соцсети X на новость телеканала RT о планах России к 2035 году доставить атомную электростанцию (АЭС) на Луну.
«Интересно», — так предприниматель прокомментировал соответствующую информацию.
В мае текущего года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о начале разработки ядерной энергетической установки, которую РФ собирается отправить на Луну в 2033–2035 годах для совместной с Китаем научной лунной станции.
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