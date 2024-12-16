Юристы рекомендовали не допускать Маска к секретным данным SpaceX из-за наркотиков

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Юристы SpaceX порекомендовали руководству не добиваться предоставления доступа к секретной информации основателю компании Илону Маску из-за его истории с употреблением наркотиков. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Ранее издание опубликовало материал, в котором сообщило, что Маск продолжает употреблять наркотические вещества, что может пагубно сказаться не только на его здоровье, но и на будущем компаний, находящихся под его руководством.
Отмечается, что сведения о грузах, перевозимых в космос SpaceX для американских военных и разведывательных агентств, считаются государственной тайной. Они доступны только избранным сотрудникам компании, в число которых не входит основатель и гендиректор Илон Маск.
В связи с тем, что компания углубляет свои связи с агентствами нацбезопасности, юристы посоветовали высшему руководству SpaceX не добиваться более высокого допуска к секретной информации для Маска.
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Отмечается, что сведения о грузах, перевозимых в космос SpaceX для американских военных и разведывательных агентств, считаются государственной тайной. Они доступны только избранным сотрудникам компании, в число которых не входит основатель и гендиректор Илон Маск.
В связи с тем, что компания углубляет свои связи с агентствами нацбезопасности, юристы посоветовали высшему руководству SpaceX не добиваться более высокого допуска к секретной информации для Маска.
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Анастасия Чинкова