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Юристы рекомендовали не допускать Маска к секретным данным SpaceX из-за наркотиков

WSJ: Маску могут не дать доступ к секретным данным SpaceX из-за наркотиков
Фото: iStock/Sundry Photography

Фото: iStock/Sundry Photography

Юристы SpaceX порекомендовали руководству не добиваться предоставления доступа к секретной информации основателю компании Илону Маску из-за его истории с употреблением наркотиков. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Ранее издание опубликовало материал, в котором сообщило, что Маск продолжает употреблять наркотические вещества, что может пагубно сказаться не только на его здоровье, но и на будущем компаний, находящихся под его руководством.

Отмечается, что сведения о грузах, перевозимых в космос SpaceX для американских военных и разведывательных агентств, считаются государственной тайной. Они доступны только избранным сотрудникам компании, в число которых не входит основатель и гендиректор Илон Маск.



В связи с тем, что компания углубляет свои связи с агентствами нацбезопасности, юристы посоветовали высшему руководству SpaceX не добиваться более высокого допуска к секретной информации для Маска.

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#наркотики
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#юрист
В Московской области запускают региональный этап программы «Время героев»
16 декабря 2024, 13:13

Фото: пресс-служба правительства МО

Региональный этап программы «Время героев» по кадровой подготовке ветеранов СВО для работы в различных сферах запустят в Подмосковье в будущем году, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов.
«Программа Время героев» существует на федеральном уровне, а с 2025 года мы реализуем её по четырём направлениям в Московской области. Первое направление — «Гражданский активист», второе — «Управленец», третье — «Профильный специалист» и четвёртое — «Предприниматель». Важно, чтобы депутатский корпус, бюджетные организации, крупный бизнес также участвовали в этом проекте», — сказал Андрей Воробьёв.
Глава региона подчеркнул, что реализация этой программы будет в таком же приоритете, как и работа в рамках национальных проектов.

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#московская область
#ветераны
#подмосковье
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Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба
16 декабря 2024, 13:07

Фото: istockphoto/shironosov

Сотрудники силовых органов задержали ещё двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999 и 2000 годах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
В разговоре с РИА Новости она напомнила, что сотрудники СК РФ продолжают расследование уголовных дел по фактам нападения вооружённых банд Шамиля Басаева и Хаттаба на российских военнослужащих. Сейчас в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ и ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу задержаны Хамидула Япов и Минкаил Магамадов, сказала спикер СК РФ.

Как считают следователи, Япов принимал участие в нападении на военных ВС РФ в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики. Магамадова подозревают в участии в нападении на псковских десантников.

Обоим фигурантам предъявлены обвинения в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, подвела итог Светлана Петренко.

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#следователи
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#сотрудники
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#вс рф
#чечня
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«Проявлять хорошие манеры»: Гороскоп с 16 по 22 декабря для всех знаков зодиака
Астролог Лебеденко дала особые рекомендации для каждого знака зодиака
16 декабря 2024, 13:03

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

В сфере карьеры надо быть оптимистичными и общительными. Это повысит популярность. В любви нужно искренне радоваться друг за друга. Желательно понимать потребности и желания партнёра, проявлять хорошие манеры. В вопросах здоровья лучше не лениться и быть подвижными.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака с 16 по 22 декабря.

Овну хорошая концентрация поможет в учёбе и в освоении нового. Приобретенные знания он сможет реализовать на практике.

Телец станет счастливее. Его ждёт успех и в делах, и в личной жизни. Главное ему проявлять взаимопонимание и такт.

Близнецам желательно не беспокоиться напрасно и придерживаться своих идеалов.

Рак приобретёт новый знания и опыт. Он расширит своё мировоззрение. Ему полезно быть любознательным.

Лев многое успеет и переделает большое количество дел. Он преодолеет все препятствия.

Деве важно поддерживать высокую самооценку. Ей полезно хвалить себя и находиться в дружелюбной обстановке.

Весы полнее ощутят удовольствие от жизни. Им хорошо делиться с окружающими своей жизнерадостностью.

Скорпиону поможет самодисциплина. Ему желательно не потакать себе и рассуждать здраво.

Стрельцу нужно присматриваться и постепенно идти к своим целям. Практичность и деловая хватка важнее иллюзий.

Козерог найдёт много поводов для радости. У него будет хорошее настроение, которым благоприятно делиться с близкими людьми.

Водолей станет легче воспринимать обстоятельства и сможет иначе взглянуть на положение дел.

Рыбам надо быть реалистами и не давать разыграться своему воображению. Логика и практичность необходимы для успеха.

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#прогноз
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В Подмосковье создадут Ассоциацию ветеранов СВО
16 декабря 2024, 12:53

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)

Ассоциацию ветеранов специальной военной операции создадут в Московской области в начале будущего года, она призвана помочь людям с военным опытом в решении актуальных проблем. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов.
«В 2025 году мы вместе с фондом «Защитники Отечества» создаём Ассоциацию ветеранов СВО с муниципальными представительствами в каждом округе. Ассоциацию возглавит Кирилл Лосунчуков — участник СВО, трижды кавалер Ордена Мужества, кавалер ордена «За военные заслуги». Глава областного отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Владимировна Ермакова и Сергей Владимирович Колунов (депутат Госдумы от Красногорского округа — прим. ред.) станут сопредседателями этой ассоциации», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что заработать подмосковная Ассоциация ветеранов СВО должна уже в феврале будущего года.

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#андрей воробьёв
#сво
#московская область
#подмосковье
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Высота снежного покрова в некоторых городах Подмосковья достигла 27 см
16 декабря 2024, 12:48

Фото: Минчистоты МО

Толщина снежного покрова в некоторых городских округах Московской области достигла 27 см. Об этом говорится в оперсводке пресс-службы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья по работе коммунальных служб.
«Температура воздуха в Московской области варьируется от -3°С до 0°С. По данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области, обильный снегопад ожидается в городских округах Химки, Мытищи, Ленинский, Пушкинский, Балашиха, Истра и Раменский. Снежный покров в некоторых муниципалитетах Подмосковья достиг 27 см», – говорится в сообщении.
По данным министерства, к 8 утра понедельника на улицы региона для уборки придомовых территорий и общественных пространств вышло 74% коммунальной техники и средств малой механизации, в том числе 506 подметающих тракторов.

Как отметили в министерстве, в первую очередь убирают входные группы домов, лестничные пролёты, тротуары, а также подъезды к контейнерным площадкам.

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#снег
#зима
#уборка
#погода
#техника
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Расписание электричек четырёх направлений изменится с 17 декабря
16 декабря 2024, 12:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов Казанского, Горьковского, Белорусского и Савёловского направлений изменится с 17 до 28 декабря из-за работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться на участке между станциями Люберцы-1 и Быково Казанского направления, на перегоне Каналстрой – Вербилки на Савёловском направлении, на станции Петровско-Разумовская Белорусского направления, а также на станции Железнодорожная Горьковского направления. В указанный период у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, число остановок и длина маршрутов. Кроме того, ряд пригородных поездов временно отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание. Сделать это можно на вокзалах и станциях, а также онлайн — через сайт РЖД или мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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#расписание
#электрички
#казанское направление
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#горьковское направление
#белорусское направление
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В Москве вырос спрос на традиционные новогодние детские костюмы
16 декабря 2024, 12:24

Фото: iStock/SVPhilon

В Москве на 30% вырос спрос на новогодние детские наряды, при этом все большую популярность набирают костюмы традиционных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки, домовенка Кузи и Бабы-яги, Снежинки. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Покупатели, как отмечается, все меньше смотрят на образы западных супергероев и диснеевских принцесс, предпочитая «возвращаться к корням».
«Люди возвращаются к корням — девочкам берут костюмы русских девушек, мальчикам — царей, скоморохов либо классические рубашки изо льна с вышивкой. <…> Выбирая костюм, важно подумать о здоровье вашего ребенка. Я настоятельно рекомендую выбирать именно легкие и дышащие костюмы. Лучше всего — из натуральных материалов, чтобы у ребенка не было аллергии, неприятных ощущений при ношении», — рассказала продавец одного из детских магазинов Юлия Григорьева в беседе с изданием.
Вместе с тем в России продолжают обсуждать другой вопрос, связанный с новогодними праздниками — стоит ли делать 31 декабря выходным днем. По мнению кандидата политических наук, доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, рано или поздно такое решение придется принять. В разговоре с RT эксперт пояснил, что все работодатели понимают, как проходит этот день у работников — в мыслях о праздничных мероприятиях.
«Главное, чтобы при этом не пострадал уровень оплаты труда и не сократились другие выходные дни. Последний день 2025 года выпадает на среду, и повторить опыт с переносом сразу нескольких нерабочих дней вряд ли удастся», — подчеркнул он.
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#праздники
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В Москве ожидают метель и гололедицу
Синоптик Ильин: в Москве ожидается метель, гололедица и порывистый ветер
16 декабря 2024, 12:20

Фото: iStock/vkph

В Москве сегодня, 16 декабря, ожидается метель, гололедица и порывистый ветер. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, начало недели в столице будет теплым, температура будет колебаться в районе нуля.
«Порывы ветра до 17 м/сек. Начало недели будет относительно теплым. Завтра в Москве 0...-2 °С, облачно, снежно. В течение дня снег ослабнет, но будет идти без перерыва. За завтрашний день нападает около 2-3 мм свежего снега», — поделился метеоролог в беседе с RT.
Тем временем в Санкт-Петербурге уже прошедшие снегопады привели к другой проблеме — шумной работе снегоуборочной техники по утрам. Однако, как сообщили «Петербургскому дневнику» в профильном комитете, коммунальщики смогли отыскать компромисс: стали отправлять на уборку средства малой механизации, которые работают тише крупной техники и не тревожат жителей многоэтажек.
«Сейчас в уборке снега задействованы 6456 дворников, на линию вышли 948 единиц техники, сброску снега с крыш обеспечивают 265 кровельщиков», — отметил глава Жилищного комитета Денис Удод.
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#снег
#метеоролог
#снегопад
#снегоуборочная техника
#погода
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Посетителей лекции в Кашире научат рисовать родовое древо
16 декабря 2024, 12:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музее 17 декабря состоится интерактивная лекция для детей «Моя родословная». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ребята узнают, что семейные архивы – это не прошлое, а завтрашнее, что семья должна иметь свой архив. Это могут быть фотографии, письма, грамоты и награды отцов и дедов – свидетели их заслуг, подвигов, труда. А семейные реликвии – это история рода, фамилии. Такие мероприятия помогают повысить исследовательский интерес и распространение у школьников генеалогических знаний», – говорится в сообщении.
Гости лекции получат навыки составления своей родословной, научатся рисовать родовое древо своей семьи.

Вход на мероприятие будет свободным. Возрастное ограничение - 6

Найти афишу мероприятий Каширского краеведческого музея на декабрь можно по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
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