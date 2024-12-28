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Новый российский космический корабль четыре раза сбросят с вертолета в 2027 году

Фото: iStock/3DSculptor

Фото: iStock/3DSculptor

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о планах проведения испытаний нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК НП), известного также как «Федерация» или «Орел». Об этом пишет РИА Новости.
В рамках подготовки к полетам, корабль будет сброшен с вертолета четыре раза до 2027 года, а в 2026 году пройдет испытания на стартовом столе.

Корабль предназначен для полетов к новой Российской орбитальной станции (РОС), первый модуль которой запланирован к запуску в 2027 году. В 2028 году ожидаются лётные испытания, включая один беспилотный и два пилотируемых полета. ПТК НП должен заменить устаревшие «Союзы» и «Прогрессы», а также может использоваться для миссий к Луне. Первый полет нового корабля, изначально запланированный на 2015 год, теперь ожидается в 2028 году.



Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков заявил, что недавний вход метеороида в атмосферу Земли, свидетелями которого стали жители Благовещенска. Является относительно нередким и обычным явлением. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#космос
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#космонавт
В Подмосковье в дни новогодних каникул проведут рейды по соблюдению ПДД
28 декабря 2024, 13:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рейды по выявлению нетрезвых водителей и других нарушений ПДД проведут на дорогах Московской области сотрудники Госавтоинспекции с период с 29 декабря по 8 января, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В регионе в дни новогодних каникул будут организованы массовые рейды и проверки по соблюдению правил дорожного движения — от выявления пьяных за рулём до следования установленным нормативам при перевозке детей», — говорится в сообщении.
Помимо рейдов, в регионе также будут проводить разъяснительную и информационно-пропагандистскую работу, направленную на снижение травматизма на дорогах и объектах железнодорожной инфраструктуры. Внимание будет уделено также любителям катания на снегоходах, квадроциклах и тюбингах.

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Кинологи рассказали, как выбрать передержку для собаки в Новый год
Кинолог Голубев: передержка в Новый год для собаки должна быть комфортной
28 декабря 2024, 12:34

Фото: iStock/DeviAngelmkd

Собаководам, которые планируют уехать на Новый год и не смогут взять с собой любимца, важно найти надежную передержку для питомца. Обычно владельцы стараются оставить собаку с родными или близкими, но не у всех есть такая возможность, поэтому Российская кинологическая федерация подготовила советы, как выбрать надежную передержку для собаки на Новый год.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что нужно выбирать такую передержку для собаки, где ей будет максимально спокойно и комфортно.

«Дело в том, что питомец в любом случае будет испытывать стресс, оставшись без хозяина. А если он будет находиться в месте, где ему будет некомфортно, это дополнительный повод для переживания. Помните, не всех собак можно оставлять на передержках, это касается маленьких щенков, собак, которые только попали к вам в дом, а также тех, у кого есть проблемы с поведением. Таких питомцев лучше брать с собой», — прокомментировал он.

Надёжней всего оставить собаку с тем, кого она знает


Безусловно, лучший вариант это оставить собаку у друзей или родственников, с которыми знаком питомец. Так получится минимизировать стресс от смены обстановки и окружающих людей. Но, оставляя питомца с близкими людьми, вы должны убедиться, что они смогут ухаживать за собакой. Даже если это ваш лучший друг, он просто может не справиться с любимцем, что доставит стресс не только ему, но и животному. Поэтому заранее обговорите все нюансы и убедитесь, что собаке и человеку, который с ней останется, будет комфортно вместе.

Передержки за городом


В канун Нового года и в последующие праздничные дни на улицах города будет многолюдно. Кроме того, в эти дни многие запускают салюты, взрывают петарды. Если собака окажется на прогулке без хозяина с незнакомым человеком в такой обстановке, это может сильно напугать ее. Поэтому лучше рассматривать передержки за городом. Есть много дрессировочных центров, расположенных в тихих живописных местах. Там собака будет чувствовать себя спокойней.

Дрессировочные центры


Если нет возможности оставить любимца с родными или друзьями, выбирайте для собаки надежные передержки с профессионалами. Мы советуем останавливаться на дрессировочных центрах. В них работают профессиональные кинологи, которые точно знают, как общаться с собакой. Помимо того, что с питомцем будут гулять и ухаживать за ним, с ним будут заниматься. У собаки просто не будет времени грустить, ведь она будет занята изучением и отработкой новых команд.

«Перед тем, как заключить договор с зоогостиницей, обязательно проверьте все сертификаты и документы, убедитесь, что размер комнаты соответствует нормам. Ваш питомец должен иметь возможность свободно изменять свое положение, комфортно спать и находиться в таком пространстве. У каждого сотрудника должны быть соответствующая квалификация, лучше если в такой гостинице помимо профессиональных кинологов, будут работать ветеринарные работники. Обязательно обсудите график выгула, расскажите об особенностях питомца и привезите привычный корм для собаки», — дал совет Голубев.

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Назван срок завершения капремонта лицея №10 в Клину
28 декабря 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В клинском лицее №10 имени Дмитрия Ивановича Менделеева, расположенном по адресу: улица Дзержинского, 11, продолжается капитальный ремонт, завершить его должны до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте полностью завершили демонтаж и приступили к отделке. В работах заняты 18 человек, используется одна единица техники», — отметили в министерстве.
Общая площадь здания лицея составляет более 1,8 тыс. квадратных метров. В рамках капитального ремонта здесь должны обновить фасад и кровлю, обустроить входные группы, заменить системы вентиляции, канализации и отопления, провести отделку помещений и установить новое оборудование и мебель. Предусмотрено также благоустройство пришкольной территории.

Отремонтированный лицей должен быть открыт к 1 сентября 2025 года.

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Российский вратарь Сафонов оплатил волонтёрам выезд к пляжам Анапы
28 декабря 2024, 12:21

Фото: istockphoto/ufokim

Футбольный вратарь сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов оплатил волонтёрам поездку к черноморскому побережью для очистки пляжей от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
Об этом рассказал друг семьи игрока Никита Сокол, слова которого приводит «Матч ТВ». В России голкипер выступал за футбольный клуб «Краснодар». В публикации указано, что Матвей оплатил поездку краснодарских волонтёров в село Витязево под Анапой.

По словам Сокола, добровольцы за шесть часов убрали около 55 мешков. Они выкапывали мазут из-под песка, формировали горки из мазута для тракторов, извлекали сгустки нефтепродуктов из моря.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие суммарно девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на черноморское побережье. В настоящее время загрязнённые пляжи очищают от мазута местные службы, экологи и волонтёры.

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#краснодар
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В Подмосковье составили топ-3 самых посещаемых тюбинговых горок
28 декабря 2024, 12:00

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

С начала зимнего сезона тюбинговые горки, организованные в Московской области, посетили свыше 7,9 тыс. человек, о трёх самых посещаемых локациях рассказали в подмосковном министерстве благоустройства.
«Самой посещаемой подмосковной тюбинговой трассой стала горка в Городском парке культуры и отдыха в Ивантеевке Пушкинского городского округа. С начала зимы её посетили более 1,4 тыс. человек. Второе место заняла горка в Центральном парке в Долгопрудном с более чем 1,25 тыс. посетителей. А замыкает тройку лидеров горка, расположенная в Кузьминском лесопарке в Котельниках: с неё прокатились на «ватрушке» свыше 1,24 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что катание на тюбингах-«ватрушках» популярно не только у детей, но и среди взрослых. Полный список тюбиговых горок Московской области размещён на сайте регионального Минблагоустройства.

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#подмосковье
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Управляющие компании Подмосковья заплатят за нарушения прав граждан 3 млн. рублей
28 декабря 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные управляющие компании заплатят за нарушения прав граждан штрафов на 3 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В конце декабря ведомство рассмотрело 29 административных дел, 17 из них – с участием директоров управляющих и ресурсоснабжающих организаций. По 13 вынесены предупреждения, в том числе по двум делам о несвоевременных ответах на обращения граждан. В случае повторного нарушения сроков рассмотрения обращений на УК могут быть наложены крупные штрафы», – говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, это говорит о значимости соблюдения прав жильцов при их обращениях в организации, отвечающие за обслуживание общедомового имущества в многоквартирных домах.
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Пассажиры Мострансавто за год увеличили количество поездок на 15%
28 декабря 2024, 11:40

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Пассажиры автобусов Мострансавто с начала года совершили более 488 млн поездок. Это на 15% больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Больше всего поездок с начала года оплачено социальными картами – по ним зафиксировали 229 млн операций. Свыше 156 млн транзакций пассажиры совершили с помощью банковских карт. А по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» было совершено 69 млн и 33 млн поездок соответственно», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что пассажирам автобусов Мострансавто доступно четыре способа безналичной оплаты проезда – банковскими, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

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В Чувашии среди школьников проведут конкурс на лучшее сочинение о Сталине
28 декабря 2024, 11:29

Фото: istockphoto/bruev

В Чувашии среди школьников объявлен конкурс на лучшее сочинение. Детям предложили описать свои впечатления о советском вожде генералиссимусе Иосифе Сталине.
Сообщение об этом появилось на сайте республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Тема сочинения обозначена как «Сталин и его роль в Победе в Великой Отечественной войне». Российские коммунисты считают, что обдумывание и создание текста на эту тему поможет школьникам лучше самовыражаться, а также будет развивать их творческие способности.

Также в КПРФ добавили, что размышления о советском вожде и его деятельности помогут школьникам лучше осмыслить и оценить связь между прошлым и настоящим. Какой приз предназначен для автора лучшего сочинения, не уточняется.

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В Подмосковье за год установили 176 зарядных станций для электрокаров
28 декабря 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Московская область является одним из регионов-лидеров по развитию инфраструктуры для экологичного транспорта, в текущем году здесь установили 176 новых электрозарядных станций, в том числе 156 «быстрых» и 20 «медленных», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Автомобилисты стали чаще интересоваться более экологичным личным транспортом. Правительство Московской области всецело поддерживает эту тенденцию. Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на электромобили и намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории региона», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Всего в Московской области на сегодняшний день функционирует более 650 зарядных станций для электромобилей. В будущем году в Подмосковье планируется установить до тысячи таких станций.

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#минэнерго мо
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