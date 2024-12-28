Новый российский космический корабль четыре раза сбросят с вертолета в 2027 году

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Госкорпорация «Роскосмос» объявила о планах проведения испытаний нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК НП), известного также как «Федерация» или «Орел». Об этом пишет РИА Новости.
В рамках подготовки к полетам, корабль будет сброшен с вертолета четыре раза до 2027 года, а в 2026 году пройдет испытания на стартовом столе.
Корабль предназначен для полетов к новой Российской орбитальной станции (РОС), первый модуль которой запланирован к запуску в 2027 году. В 2028 году ожидаются лётные испытания, включая один беспилотный и два пилотируемых полета. ПТК НП должен заменить устаревшие «Союзы» и «Прогрессы», а также может использоваться для миссий к Луне. Первый полет нового корабля, изначально запланированный на 2015 год, теперь ожидается в 2028 году.
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков заявил, что недавний вход метеороида в атмосферу Земли, свидетелями которого стали жители Благовещенска. Является относительно нередким и обычным явлением. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Корабль предназначен для полетов к новой Российской орбитальной станции (РОС), первый модуль которой запланирован к запуску в 2027 году. В 2028 году ожидаются лётные испытания, включая один беспилотный и два пилотируемых полета. ПТК НП должен заменить устаревшие «Союзы» и «Прогрессы», а также может использоваться для миссий к Луне. Первый полет нового корабля, изначально запланированный на 2015 год, теперь ожидается в 2028 году.
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков заявил, что недавний вход метеороида в атмосферу Земли, свидетелями которого стали жители Благовещенска. Является относительно нередким и обычным явлением. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова