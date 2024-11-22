Учёный Нароенков прокомментировал вход метеороида в атмосферу Земли

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Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков заявил, что недавний вход метеороида в атмосферу Земли, свидетелями которого стали жители Благовещенска. Является относительно нередким и обычным явлением.
«Скорее всего, размеры были совсем небольшие, менее метра. Когда болид вошёл в атмосферу, скорее всего, он полностью сгорел. Место падения затруднительно определить. Такие явления происходят довольно часто, учитывая, что у нас большая поверхность нашей планеты покрыта водой, где наблюдателей нет», — пояснил в беседе с RT Нароенков.
А в планетарии Нижнего Новгорода появился новый экспонат из Сибири — метеорит Чинге весом 85 кг. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.
«Метеорит Чинге — это редкий экземпляр, упавший много тысяч лет назад на территории современной Тывы. Этот метеорит обладает уникальной структурой и химическим составом. Посетители планетария могут не только рассмотреть, но и прикоснуться к нему», — приводит «Сiбдепо» со ссылкой на ИА «Время Н» сообщение специалистов.
Ранее сообщалось, что американский космонавт почувствовал недомогание после возвращения на Землю с Международной космической станции в составе миссии Crew-8.
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Мелисса Тимофеева