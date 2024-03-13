Маск отреагировал на заявление Путина о применении ядерного оружия

Фото: iStock/Gerasimov174
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с позицией президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия.
Издание Zerohedge привело слова российского лидера о том, что Россия будет готова применить ядерное оружие в том случае, если государство окажется под угрозой.
Миллиардер ответил на публикацию комментарием «Конечно».
Напомним, Владимир Путин в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву сообщил, что Россия действительно готова с технической точке зрения к ядерному противостоянию, однако в настоящее время нет оснований для его применения.
Читайте также:
Маск не будет спонсировать ни Байдена, ни Трампа, пишет Reuters
«Почему она всё ещё существует?»: Маск порассуждал о роли НАТО
Маск назвал «преступным» гонорар адвокатов Tesla в $6 млрд
Миллиардер ответил на публикацию комментарием «Конечно».
Читайте также:
Маск не будет спонсировать ни Байдена, ни Трампа, пишет Reuters
«Почему она всё ещё существует?»: Маск порассуждал о роли НАТО
Маск назвал «преступным» гонорар адвокатов Tesla в $6 млрд
Анастасия Хохлова