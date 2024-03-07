Маск не будет спонсировать ни Байдена, ни Трампа, пишет Reuters

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Американский бизнесмен Илон Маск после недавней встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом заявил, что не будет спонсировать ни одного из кандидатов на пост главы США. Об этом сообщает агенство Reuters.
Затем в сети распространились слухи о том, что Маск якобы согласился спонсировать Трампа. В целях опровержения этой информации бизнесмен опубликовал в соцсети X пост, в котором подчеркнул, что не оказывает финансовую поддержку ни одному из кандидатов в президенты США.
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