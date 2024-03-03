«Почему она всё ещё существует?»: Маск порассуждал о роли НАТО

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Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что НАТО необходимо было расформировать после развала советского союза. Так, Маск ответил на пост Сакса в социальной сети X.
«Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», — написал в ответ на пост Сакса Маск.
Миллиардер напомнил, что Североатлантический альянс создавался как оборонительный, сейчас он избрал себе новую цель — расширение. Макс выразил убеждение, что благодаря этой новой политики организация начала демонстрировать явную враждебность ко всем государствам, которые не входят в её состав.
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