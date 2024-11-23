Маск побил собственный мировой рекорд и снова стал богатейшим человеком в истории

Илон Маск (фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)
Американский бизнесмен Илон Маск побил свой собственный мировой рекорд и снова стал самым богатым человеком в истории. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в данный момент состояние Маска составляет 348 миллиардов долларов.
В 2021 году он также побил мировой рекорд, став богатейшим человеком мира. В ноябре того года его капиталы оценивались в 340 миллиардов долларов.
При этом издание уточняет, что основатель Tesla и SpaceX сильно опережает других миллиардеров. Так, второе место в списке богатейших людей занимает основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 219 миллиардов долларов.
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В 2021 году он также побил мировой рекорд, став богатейшим человеком мира. В ноябре того года его капиталы оценивались в 340 миллиардов долларов.
При этом издание уточняет, что основатель Tesla и SpaceX сильно опережает других миллиардеров. Так, второе место в списке богатейших людей занимает основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 219 миллиардов долларов.
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Анастасия Чинкова