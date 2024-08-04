Маск предрек гражданскую войну на фоне массовых протестов в Британии

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании заявил о неизбежности гражданской войны в стране. Об этом он написал в социальной сети X.
Бизнесмен, комментируя одно из видео с протестами в британских городах, отметил, что гражданская война в Британии абсолютно неизбежна. Иных комментариев Маск давать не стал.
Ранее сообщалось, что более 50 сотрудников полиции пострадали при подавлении беспорядков, которые возникли после убийства детей во время урока танцев в Саутпорте. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 29 июля семнадцатилетний подросток зарезал трех детей в танцевальной студии — девочек в возрасте от 6 до 9 лет. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети из-за слухов о том, что преступник является мусульманином, но в полиции это опровергли.
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Ранее сообщалось, что более 50 сотрудников полиции пострадали при подавлении беспорядков, которые возникли после убийства детей во время урока танцев в Саутпорте. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 29 июля семнадцатилетний подросток зарезал трех детей в танцевальной студии — девочек в возрасте от 6 до 9 лет. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети из-за слухов о том, что преступник является мусульманином, но в полиции это опровергли.
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Екатерина Коршунова