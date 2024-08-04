Маск предрек гражданскую войну на фоне массовых протестов в Британии

4 августа православная церковь вспоминает об одной из самых известных женщин в истории религии — Марии Магдалине, последовательнице Иисуса Христа, которую на Руси еще называли Марией Ягодницей. В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах праздника, что разрешено и запрещено делать 4 августа.