В Екатеринбурге группа подростков избила и ограбила 14-летнего школьника

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Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о грабеже, который был совершен группой лиц с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Согласно предварительной информации, поздним вечером 1 августа группа подростков напала на четырнадцатилетнего школьника. Преступники избили его и ограбили на сумму около десяти тысяч рублей.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Малолетним злоумышленникам может грозить до семи лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке подростки избили одиннадцатилетнего сверстника и сняли происходящее на видео. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Малолетним злоумышленникам может грозить до семи лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке подростки избили одиннадцатилетнего сверстника и сняли происходящее на видео. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова