Британия обсуждает создание ракет якобы против российского ядерного оружия

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Великобритания рассматривает вариант создания ракет с дальностью поражения в 3,2 тысячи километров якобы для уничтожения российского ядерного оружия. Об этом сообщила газета Times, ссылаясь на дипломатический источник.
Отмечается, что в настоящее время британские власти обсуждают возможности создания дальнобойных ракет для уничтожения ядерного оружия, запущенного в территории России.
Источник также утверждает, что эти ракеты могут быть разработаны совместно с Германией. Министр обороны Британии Джон Хили во время визита в Берлин в среду, по всей видимости, обсудил данную перспективу.
Ожидается, что оружие также будет размещаться на территории Германии.
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Источник также утверждает, что эти ракеты могут быть разработаны совместно с Германией. Министр обороны Британии Джон Хили во время визита в Берлин в среду, по всей видимости, обсудил данную перспективу.
Ожидается, что оружие также будет размещаться на территории Германии.
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Анастасия Чинкова