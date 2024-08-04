Стало известно, сколько сенатор Савельев заплатил за убийство бизнес-партнера

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Убийство бывшего бизнес-партнера сенатора Дмитрия Савельева Сергея Ионова обошлось ему в 10-кратном размере той суммы, растраченной компаньоном политика. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что Ионов признал вину в растрате 1,6 миллиона рублей и частично возместил ущерб. После чего его осудили на 2,5 года. В ООО «Оптомониторинг», пострадавшем от махинаций Ионова, сенатор Савельев являлся учредителем, а его сыновья были совладельцами компании.
По данным следствия, Савельев отдал примерно десять миллионов рублей за убийство партнера, что значительно превышает сумму, которая была растрачена Ионовым с учетом возмещенного ущерба.
Напомним, сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.
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По данным следствия, Савельев отдал примерно десять миллионов рублей за убийство партнера, что значительно превышает сумму, которая была растрачена Ионовым с учетом возмещенного ущерба.
Напомним, сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.
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Екатерина Коршунова