В США отреагировали на визит Карлсона в Москву

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Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывший Twitter) оценила визит журналиста Такера Карлсона в Москву. По ее словам, он может взять интервью у президента России Владимира Путина.
Такер Карлсон, впервые посетивший Россию, уже третий день находится в Москве. За это время он посетил спектакль «Спартак» в Большом театре. Журналист известен своей критикой политики президента США Джо Байдена, ранее отмечал, что действия хозяина Белого дома могут привести к глобальному конфликту. В 2023 году власти США запретили ему брать интервью у Путина.
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Артем Кузьмин