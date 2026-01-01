Маск рассказал, как своими налогами сломал компьютер налоговой службы США
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X поделился историей, как однажды он перечислил в бюджет США такую сумму налогов, что система налоговой службы дала сбой.
По его словам, цифр оказалось слишком много. Это потребовало от сотрудников налоговой службы обновления программного обеспечения для их обработки.
Илон Маск стал первым человеком в истории, чьё состояние достигло 700 миллиардов долларов.
