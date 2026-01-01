«Это был мой лучший Новый год»: Анна Седокова выбрала уют вместо шумных вечеринок

01 января 2026, 17:15

Анна Седокова рассказала о самом счастливом Новом годе

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова поделилась с подписчиками, как провела новогоднюю ночь, и призналась, что этот Новый год стал для неё лучшим.