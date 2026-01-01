«Это был мой лучший Новый год»: Анна Седокова выбрала уют вместо шумных вечеринок
Анна Седокова поделилась с подписчиками, как провела новогоднюю ночь, и призналась, что этот Новый год стал для неё лучшим.
В то время как многие звёзды отмечали праздник на вечеринках и концертах, певица выбрала спокойный и домашний формат.
После работы артистка сразу вернулась домой, укуталась в тёплый плед и встретила 2026 год за просмотром праздничных телешоу. Кадрами уютного вечера Седокова поделилась в личном блоге в запрещённой соцсети, подчеркнув, что именно такой формат оказался для неё самым комфортным.
Прошедший год выдался для певицы непростым: она неоднократно сталкивалась с волнами критики и хейта в интернете, а также продолжительным конфликтом с родственниками покойного бывшего мужа. Незадолго до конца 2025 года Седокова эмоционально обратилась к недоброжелателям, признавшись, что постоянное давление даётся ей тяжело.
На фоне всех переживаний тихий и спокойный Новый год стал для артистки настоящей передышкой и важным моментом внутреннего восстановления.
