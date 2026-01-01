Специалист объяснил, как вернуть смартфону чистоту без вреда для электроники

01 января 2026, 18:10

Фиронов: При появлении пятен от еды на телефоне лучше удалять их постепенно

Фото: iStock/dikushin

Руководитель проекта «Цифровая полка и настройки» «МегаФона» Иван Фиронов в разговоре с RT заявил, что во время праздников смартфоны могут загрязняться особенно часто, так как их берут в руки во время приготовления и употребления еды, фотографируют праздничный стол, кладут рядом с бокалами и тарелками.