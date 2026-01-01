Специалист объяснил, как вернуть смартфону чистоту без вреда для электроники
Руководитель проекта «Цифровая полка и настройки» «МегаФона» Иван Фиронов в разговоре с RT заявил, что во время праздников смартфоны могут загрязняться особенно часто, так как их берут в руки во время приготовления и употребления еды, фотографируют праздничный стол, кладут рядом с бокалами и тарелками.
Ткань должна быть слегка влажной, а не мокрой, чтобы жидкость не попадала в разъёмы и щели. Не рекомендуется использовать агрессивные бытовые чистящие средства, высококонцентрированный спирт или средства для стёкол, так как они могут повредить покрытие экрана и корпуса.
При появлении жирных пятен от еды или сладостей на устройстве лучше удалять их постепенно: сначала несколько раз протереть влажной салфеткой, затем насухо вытереть чистой тканью, отметил эксперт.
Для дезинфекции безопаснее применять специальные салфетки для электроники или салфетки с изопропиловым спиртом, который считается менее вредным для олеофобного покрытия экрана и контактов разъёмов, добавил он.
Особое внимание следует уделить чехлу и аксессуарам. Мягкие силиконовые и пластиковые чехлы можно аккуратно промыть, полностью сняв их со смартфона, и дать им полностью высохнуть перед повторным использованием. Нередко после праздников телефон начинает греться или плохо заряжаться из-за накопления липкого мусора или пыли в чехле и разъёмах. Регулярная чистка помогает избежать этих проблем, заключил Фиронов.
