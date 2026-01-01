«10 лет вместе»: Хейли Бибер поделилась страстным поцелуем с Джастином в новогоднюю ночь

01 января 2026, 18:03

Хейли и Джастин Бибер отметили важную годовщину в Новый год

Джастин и Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

Хейли Бибер поделилась в соцсетях романтичным моментом из новогодней ночи, опубликовав фото страстного поцелуя с Джастином.