«10 лет вместе»: Хейли Бибер поделилась страстным поцелуем с Джастином в новогоднюю ночь
Хейли Бибер поделилась в соцсетях романтичным моментом из новогодней ночи, опубликовав фото страстного поцелуя с Джастином.
Повод для публикации оказался двойным: пара отметила не только наступление Нового года, но и круглую дату — десять лет с момента начала их истории.
Снимок был сделан в праздничную ночь, а лаконичные эмодзи в подписи дали понять, что Хейли совершенно не волнует мнение критиков и хейтеров. Позже модель добавила интригующую фразу: «И это ещё не всё», подогрев интерес поклонников.
Именно десять лет назад Джастин и Хейли впервые встретили Новый год вместе. По слухам, в тот период музыкант ещё находился в отношениях с Селеной Гомес, однако после совместного праздника всё изменилось. Уже в начале 2016 года пара перестала скрывать, что их связывает нечто большее, чем дружба.
С тех пор Джастина и Хейли всё чаще видели вместе, а вскоре модель присоединилась к певцу в семейном отпуске. Сегодня эта история привела их к браку и статусу одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса.
