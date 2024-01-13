Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Об этом он написал в социальной сети X.
Таким комментарием миллиардер отреагировал на пост инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса, в котором он раскритиковал администрацию американского президента Джо Байдена за то, что она не вернула блогера домой. Сакс также назвал управление Зеленского бандитским.
При этом ранее Маск упрекал украинского лидера в аресте гражданина США на фоне многомиллиардного финансирования украинских войск от американского правительства.
Напомним, Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства США и Чили.
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При этом ранее Маск упрекал украинского лидера в аресте гражданина США на фоне многомиллиардного финансирования украинских войск от американского правительства.
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Екатерина Коршунова