Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО

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Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу сотрудника режимного предприятия Пензенской области, который уличен в связях со спецслужбами Польши. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что под стражей заключенный пробудет до 10 марта. Информация о задержании преступника появилась в пятницу, 12 января.
Как сообщает ФСБ, злоумышленник работал на особо режимном предприятии в Пензенской области и передавал данные о работе объекта польским спецслужбам. При этом в польском МИД опровергли связь россиянина со страной.
Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждало, что из-за «активности авиации РФ» военные самолеты Польши и стран-союзниц были подняты в небо.
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Как сообщает ФСБ, злоумышленник работал на особо режимном предприятии в Пензенской области и передавал данные о работе объекта польским спецслужбам. При этом в польском МИД опровергли связь россиянина со страной.
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Екатерина Коршунова