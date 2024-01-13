Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО

Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши
13 января 2024, 13:18
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу сотрудника режимного предприятия Пензенской области, который уличен в связях со спецслужбами Польши. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что под стражей заключенный пробудет до 10 марта. Информация о задержании преступника появилась в пятницу, 12 января.

Как сообщает ФСБ, злоумышленник работал на особо режимном предприятии в Пензенской области и передавал данные о работе объекта польским спецслужбам. При этом в польском МИД опровергли связь россиянина со страной.


Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждало, что из-за «активности авиации РФ» военные самолеты Польши и стран-союзниц были подняты в небо.

Читайте также:

Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries

Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара

ВС Польши заявили об «активности российской авиации»
#самолёты
#военные
#фсб
#мид
#данные
#информация
#рф
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шушарах один человек пропал без вести во время пожара на складе Wildberries
13 января 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

Коллеги ищут сотрудника Евгения, работающего на первой и второй башнях.
Shot пишет, что сотрудники распределительного центра в последний раз видели Евгения в курилке незадолго до пожара. Затем он потерялся во время стихийной эвакуации. На улице его пока так и не нашли.

Ранее некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Санкт-Петербургом утверждали, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не вынесли товары со склада.

Baza пишет, что, по словам некоторых сотрудников, несмотря на панику, сигнализацию и огромную толпу на выходе, охранник не стал останавливать досмотр работников. Когда пожар захватил ещё несколько этажей, люди стали игнорировать охранника и пробирались к выходу мимо него.

​Читайте также:

Сотрудники горящего склада утверждают, что их не выпускали без досмотра

Склад Wildberries в Шушарах могли поджечь из мести за порезанного мигранта

Страховщик назвал стоимость ущерба от пожара на складе Wildberries в Шушарах
#пожар
#санкт-петербург
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники горящего склада утверждают, что их не выпускали без досмотра
13 января 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Phonix_a

Некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Санкт-Петербургом утверждают, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не вынесли товары со склада.
Baza пишет, что, по словам некоторых сотрудников, несмотря на панику, сигнализацию и огромную толпу на выходе, охранник не стал останавливать досмотр работников.

Когда пожар захватил ещё несколько этажей, люди стали игнорировать охранника и пробирались к выходу мимо него.

Огонь охватил 70 000 квадратных метров. Возгорание локализовали.

В пожаре пострадали минимум двое: женщина и мужчина. Они самостоятельно добрались до больницы.

Источник на страховом рынке сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей. По словам страховщика, данная сумма сопоставима с суммой денежных выплат Ozon после пожара в августе 2022 года. По словам источника, также необходимо оценить, были ли жертвы среди людей, «застрахованы ли риски ответственности именно с этой стороны или нет».

Читайте также:

Склад Wildberries в Шушарах могли поджечь из мести за порезанного мигранта

Страховщик назвал стоимость ущерба от пожара на складе Wildberries в Шушарах

Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара
#пожар
#возгорание
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries
Предварительной причиной пожара на складе Wildberries стала неисправность проводки
13 января 2024, 11:55

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Неисправность электропроводки стала предварительной причиной пожара на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что огонь успел подойти к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом с горящим складом. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на площади примерно в 70 тысяч кв м.

Ранее источник на страховом рынке сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить десять-одиннадцать миллиардов рублей.

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 83 спасателя и 20 единиц техники. Склад сгорел почти полностью.

Читайте также:

Страховщик назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах

Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара

Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах
#склад
#возгорание
#сотрудники
#ущерб
#деньги
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Сахалине мужчина с приятелем избил и похитил бывшую возлюбленную
13 января 2024, 11:37

Фото: istockphoto/Sergei-Q

В Томари двое мужчин спланировали похищение женщины, избили её, а потом вывезли в Красногорск.
СУ СК РФ по Сахалинской области сообщает, что на Сахалине возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.

В городе Томари избили и похитили в соседний город 45-летнюю женщину.

Следствие считает, что инициатором похищения является 39-летний мужчина. Он увидел в одном из магазинов свою бывшую и договорился с 42-летнем приятелем похитить её.

Женщину избили, посадили в машину и отвезли в Красногорск. Похитители остановили автомобиль рядом с продуктовым магазином.

Крики о помощи услышали очевидцы. Они и помогли женщине сбежать.

Обвиняемые задержаны.

Читайте также:

Склад Wildberries в Шушарах могли поджечь из мести за порезанного мигранта

В Санкт-Петербурге случился крупный пожар на складе Wildberries

Рецидивист попытался задушить свою начальницу в российском морге
#происшествие
#похищение
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Склад Wildberries в Шушарах могли поджечь из мести за порезанного мигранта
13 января 2024, 11:29

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Такую версию выдвинули некоторые сотрудники распределительного центра, в том числе и руководители.
SHOT пишет, что три дня назад рядом со складом произошла массовая драка мигрантов. В результате которой с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии госпитализировали 33-летнего гражданина Азербайджана.

Главным подозреваемым в нападении стал 35-летний гражданин Таджикистана. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему может грозить до 10 лет колонии.

После инцидента в распределительном центре два дня проходили рейды силовиков. За нарушение миграционного законодательства задержали пять водителей, которые сотрудничали с WB.

Сегодня рано утром, когда в здании трудились 1000 работников, загорелись стеллажи с бытовой химией, которые находились под самым потолком склада. Все сотрудники успели покинуть помещение, никто не пострадал.

В данный момент пожар локализовали на площади примерно в 70 тысяч кв м. Склад сгорел почти полностью.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге случился крупный пожар на складе Wildberries

Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах

Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара
#склад
#пожар
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара
Сотрудник горящего склада в Шушарах рассказал о давке во время эвакуации
13 января 2024, 11:12

Фото: iStock/Dmytro Varavin

Сотрудник склада маркетплейса Wildberries в Шушарах рассказал, что возгорание началось в первом блоке помещения. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Он отметил, что во время эвакуации сотрудников началась давка, люди сильно паниковали.

«Началась паника, все стали выбегать, началась дикая давка, люди падали, плакали, кто-то даже прыгал со второго этажа на лестнице. Всего две пожарные машины, но они были бессильны», — приводит слова сотрудника «Газета.Ru».
По его словам, он скорая помощь подъехала к горящему складу, однако он не видел, были ли пострадавшие.

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.

Читайте также:

Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах

Пожар вспыхнул в здании на Кутузовском проспекте недалеко от «Москва-Сити»

ВС Польши заявили об «активности российской авиации»
#помощь
#пострадавшие
#скорая помощь
#пожарные
#машины
#люди
#интернет-магазины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожар вспыхнул в здании на Кутузовском проспекте недалеко от «Москва-Сити»
13 января 2024, 11:02

Фото: iStock/photovs

Пожар возник в строящемся здании недалеко от «Москва-Сити» на западе столицы на площади 100 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Отмечается, что пожар происходит по адресу Кутузовский проспект, д. 32, к. 2. По предварительной информации, загорелся склад с лакокрасочными изделиями.

На месте происшествия работают спасательные службы. Огонь распространился на второй этаж здания. Данные о пострадавших не называются.

Ранее сообщалось, что в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.

Читайте также:

Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах

В Санкт-Петербурге случился крупный пожар на складе Wildberries

ВС Польши заявили об «активности российской авиации»
#склад
#пожар
#данные
#происшествия
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге случился крупный пожар на складе Wildberries
13 января 2024, 08:53

Фото: iStock/Distortion Media

В питерских Шушарах на складе маркет-плейса огонь охватил 1000 квадратных метров.
Shot сообщает, что пожару присвоен повышенный уровень сложности. Mash пишет, что примерная высота огня в пике — 50 метров. Пожар продолжает распространяться по складу. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в столице возле Москвы-Сити разгорелся крупный пожар на складе с нераспроданными искусственными елками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению, склад с нераспроданными ёлками горит в Шмитовском проезде. По некоторым данным, в здании при пожаре обрушилась кровля. В настоящее время пожарные уже ликвидировали открытое горение.

Читайте также:

В Москве горит склад с нераспроданными новогодними елками

В Челябинске разыскивают неизвестных, которые пытались сжечь два жилых дома

В Йемене из-за авиаударов США начались пожары и разрушения, рассказали очевидцы
#новости
#пожар
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден продолжает пугать американских детей
X: Джо Байден напугал своим поведением девочку в кофейне
13 января 2024, 05:26

Фото: официальный сайт Кремля

Президент США Джо Байден во время своего визита в Пенсильванию напугал девочку-подростка своим поведением в кафе. Очевидцы поделились кадрами инцидента в соцсети Х.
На видео глава Америки подходит к подростку и начинает внимательно ее разглядывать. В этот момент девочка оборачивается и с недоумением на лице отшатывается от Байдена. Судя по реакции президента, он и сам не понял, зачем это сделал.



Общественность и ранее обращала внимание на странное поведение Байдена с детьми. Так, в октябре минувшего года Байден дал странный совет девочке о серьезных отношениях с мужчинами до 30 лет. А в мае 2021 года американский президент сделал неловкий комплимент маленькой девочке, сравнивая ее с 19-летней леди. После этого инцидента граждане Штатов начали критиковать Байдена в соцсетях, используя хештег «стрёмный Джо».

В июле 2023 года Байден перед своим отъездом из Финляндии попытался укусить за плечо маленькую девочку, но потерпел неудачу. Такое поведение американского президента вызвало массу гневных комментариев. Например, политический сатирик Тим Янг назвал действия Байдена «отвратительным педофилическим поведением», выразив недоумение по поводу того, зачем лидер США вообще полез к постороннему ребенку.

Читайте также:

Байден высморкался во время благодарственной речи Зеленского и попал на видео

Newsweek: Байден стал звездой мемов после странной оговорки

Fox: Джо Байден попытался укусить ребенка на встрече в Хельсинки
#страх
#дети
#сша
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф