Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries

Фото: iStock/OlgaMiltsova
Неисправность электропроводки стала предварительной причиной пожара на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что огонь успел подойти к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом с горящим складом. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на площади примерно в 70 тысяч кв м.
Ранее источник на страховом рынке сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить десять-одиннадцать миллиардов рублей.
Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 83 спасателя и 20 единиц техники. Склад сгорел почти полностью.
Читайте также:
Страховщик назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах
Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара
Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах
Ранее источник на страховом рынке сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить десять-одиннадцать миллиардов рублей.
Читайте также:
Страховщик назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах
Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара
Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах
Екатерина Коршунова