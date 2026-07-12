SpaceX анонсировала очередной испытательный полёт Starship
Проведение очередного, тринадцатого по счёту, испытательного полёта космического корабля Starship состоится 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании SpaceX.
Стартовое окно длительностью 90 минут откроется в четверг в 17:45 по центральному времени США. Это соответствует 01:45 пятницы (мск).
SpaceX — американский производитель космической техники, основанный Илоном Маском в 2002 году. В феврале 2026 года компания объединилась с другой структурой предпринимателя — xAI.
Ранее Илон Маск в резкой форме раскритиковал режиссёра Кристофера Нолана. Миллиардеру не понравился подход постановщика к экранизации знаменитой поэмы Гомера.
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