16 декабря 2025, 00:20

Forbes: Маск стал первым в мире человеком с состоянием более $600 млрд

Фото: iStock/Pineapple Studio

Предприниматель Илон Маск достиг состояния свыше 600 миллиардов долларов, установив новый рекорд. Об этом пишет Forbes.





Ключевым фактором роста стало резкое повышение оценки компании SpaceX. В начале декабря фирма объявила о публичном предложении по покупке акций. При этом её рыночная стоимость составляла 800 миллиардов долларов. Ещё в августе инвесторы оценивали корпорацию вдвое дешевле.



По расчётам Forbes, поскольку Маску принадлежит около 42 % акций SpaceX, переоценка компании увеличила его состояние до примерно 677 миллиардов долларов.



«Маск теперь является первым человеком в истории, чье состояние превышает 600 миллиардов. Никто другой никогда не был владельцем состояния в 500 миллиардов долларов», — пишет Forbes.