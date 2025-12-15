Достижения.рф

Миллиардер Экман пожертвовал обезоружившему террориста в Австралии $100 тысяч

Американский миллиардер Билл Экман выделил почти 100 тысяч долларов в поддержку мужчины, который обезоружил террориста во время стрельбы в Сиднее. Информацию об этом опубликовал Bloomberg.



В социальных сетях получил широкое распространение видеоролик, запечатлевший подвиг 43‑летнего жителя южного Сиднея, который является отцом двоих детей. На записи видно, как он сумел вырвать оружие из рук нападавшего. В ходе инцидента мужчина получил два огнестрельных ранения и в настоящее время находится на лечении в больнице.

В своём посте в социальной сети Билл Экман подчеркнул, что современное общество уделяет недостаточно внимания настоящим героям. В знак признания подвига он перечислил пострадавшему сумму в размере $99 999.

