Миллиардер Экман пожертвовал обезоружившему террориста в Австралии $100 тысяч

15 декабря 2025, 04:22

Фото: iStock/Pineapple Studio

Американский миллиардер Билл Экман выделил почти 100 тысяч долларов в поддержку мужчины, который обезоружил террориста во время стрельбы в Сиднее. Информацию об этом опубликовал Bloomberg.