Миллиардер Экман пожертвовал обезоружившему террориста в Австралии $100 тысяч
Американский миллиардер Билл Экман выделил почти 100 тысяч долларов в поддержку мужчины, который обезоружил террориста во время стрельбы в Сиднее. Информацию об этом опубликовал Bloomberg.
В социальных сетях получил широкое распространение видеоролик, запечатлевший подвиг 43‑летнего жителя южного Сиднея, который является отцом двоих детей. На записи видно, как он сумел вырвать оружие из рук нападавшего. В ходе инцидента мужчина получил два огнестрельных ранения и в настоящее время находится на лечении в больнице.
В своём посте в социальной сети Билл Экман подчеркнул, что современное общество уделяет недостаточно внимания настоящим героям. В знак признания подвига он перечислил пострадавшему сумму в размере $99 999.
Читайте также: