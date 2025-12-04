Трамп озвучил причины огромного внешнего американского долга

04 декабря 2025, 07:24

Трамп: причиной огромного внешнего долга США стало глупое руководство страны

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о причинах роста внешнего долга своей страны до астрономической суммы в 38 триллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.