Трамп озвучил причины огромного внешнего американского долга
Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о причинах роста внешнего долга своей страны до астрономической суммы в 38 триллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы государства, причиной такого положения стали «глупые люди во власти». Однако Трамп нашел решение проблемы. Он утверждает, что новые тарифы позволят начать выплату задолженности. Американцы смогут ощутить позитивные изменения уже совсем скоро, ведь поступления от пошлин направят на сокращение долгового бремени страны.
Госдолг США — сумма, которую федеральное правительство должно своим кредиторам. Ими могут быть как обычные граждане, так и иностранные инвесторы, а также государства и крупные фонды.
Напомним, что Дональд Трамп — политик, миллиардер и предприниматель, который занимает пост президента США с 20 января 2025 года. Ранее он уже был американским лидером с 2017 по 2021 год.
