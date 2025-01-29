Маск: Трамп попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС двух астронавтов

Фото: iStock/3DSculptor
Презиент США Дональд Трамп попросил SpaceX как можно скорее вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на Международной космической станции. Этим поделился владелец Space X, миллиардер Илон Маск.
«Трамп попросил SpaceX вернуть домой двух астронавтов, застрявших на международной космической станции, как можно скорее. Мы это сделаем», — пишет Маск на своей странице в соцсети X.
Астронавты застряли на МКС с июня 2024 года. Как отметили в НАСА,их должен забрать космический корабль Crew-10, который отправят в марте. На фоне этого Маск ужаснулся тем, что администрация бывшего президента США Джо Байдена бросила экипаж на столь продолжительное время.
Читайте также:
Компании в ФРГ отказываются от автомобилей Tesla из-за поддержки Маском АдГ
Нетаньяху заступился за Маска после «нацистского» жеста на инаугурации Трампа
Илон Маск снова исковеркал имя канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его тупицей
Иван Мусатов