Нетаньяху заступился за Маска после «нацистского» жеста на инаугурации Трампа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за миллиардера Илона Маска после обвинений в том, что бизнесмен вскинул руку в нацистском приветствии после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом глава страны написал на своей странице в соцсети X.
«Илон Маск оклеветан», — написал Нетаньяху.
Как отметил премьер-министр, Маск является большим другом Израиля. Бизнесмен не раз поддерживал страну в ее праве защищать от террористов и тех, кто пытается уничтожить еврейское государство.
Напомним, что после инаугурации Дональда Трампа 20 января общественность обратила внимание на жест Илона Маска, когда тот прижимал правую руку к груди, после чего вытягивал ее ладонью вниз. Многие отметили, что жест очень похож на нацистское приветствие.
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Иван Мусатов