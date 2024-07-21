Маск раскрыл причину страха демократов перед фигурой Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа
Демократы боятся бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку он не марионетка, заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети X.
Он также высказался о выходе нынешнего президента Джо Байдена из предвыборной гонки. Маск охарактеризовал это решение как отказ от «старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность».
Ранее стало известно, что Маск пожертвовал на избирательную кампанию Трампа. Размер пожертвования не разглашается, но, по данным информационного агентства Bloomberg, сумма была «значительной».
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Александр Климов