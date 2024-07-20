Илон Маск призвал США в ближайшее время отправить астронавтов на Марс

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Соединённым Штатам уже пора достичь новых высот, отправив экспедицию своих астронавтов на Марс. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Таким образом он прокомментировал пост НАСА в социальной сети X (бывший Twitter), посвящённый 55-летию посадки на Луну пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11» с двумя американскими астронавтами. По мнению эксцентричного владельца компаний SpaceX и Tesla, сейчас пришло время идти дальше и покорять новые высоты. Поэтому США следует отправить астронавтов на Марс и строить там новую цивилизацию.
Ранее Маск заявил, что планирует осуществить полёт беспилотного космического корабля Starship уже в ближайшие четыре года. По его словам, первому городу, основанному на Красной планете, он бы дал название «Бар».
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