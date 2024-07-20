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Илон Маск призвал США в ближайшее время отправить астронавтов на Марс

20 июля 2024, 20:47
Фото: istockphoto/Cobalt88

Фото: istockphoto/Cobalt88

Соединённым Штатам уже пора достичь новых высот, отправив экспедицию своих астронавтов на Марс. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.


Таким образом он прокомментировал пост НАСА в социальной сети X (бывший Twitter), посвящённый 55-летию посадки на Луну пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11» с двумя американскими астронавтами. По мнению эксцентричного владельца компаний SpaceX и Tesla, сейчас пришло время идти дальше и покорять новые высоты. Поэтому США следует отправить астронавтов на Марс и строить там новую цивилизацию.

Ранее Маск заявил, что планирует осуществить полёт беспилотного космического корабля Starship уже в ближайшие четыре года. По его словам, первому городу, основанному на Красной планете, он бы дал название «Бар».

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«Когда мы говорим о Зарайске, мы говорим о Достоевском»: фото и видео с фестиваля-путешествия в Подмосковье
20 июля 2024, 18:46

Фото: Радио 1

В подмосковном Зарайске проходит фестиваль-путешествие «Достоевский», посвященный российскому писателю. Мероприятие посетила корреспондент «Радио 1» Анастасия Бондарева, которая рассказала о самых ярких программах фестиваля, его участниках и поделилась атмосферными кадрами с места событий.
В мероприятии приняли участие руководители проекта «Великанцы» Михаил Васильев и Анна Викторова из Санкт-Петербурга.


Фото: Радио 1

«Проект «Великанцы» — это великие русские писатели. У нас есть разные русские персонажи», — рассказала Викторова.



Видео: Радио 1

На фестивале также работает киностудия «Картония», где каждый желающий может окунуться в мир киноиндустрии.


Фото: Радио 1

«У нас здесь киностудия «Картония» — это государство, которое существует без своей территории, без ископаемых ресурсов. В качестве своей энергии она использует творчество. Сегодня у нас работает киностудия, на которой любой желающий может сняться в фильме, создать собственный сценарий, реквизит, обучиться каскадерским трюкам и принять участие в съемках. Каждый придумывает себе сценарий сам», — рассказал Сергей Хорольский.


Фото: Радио 1


Корреспондент пообщалась с гостями фестиваля и узнала, что посетителям понравилось больше всего.

«Нас собралась целая группа. Мы поучаствовали в различных мероприятиях. Нам все понравилось. Там мастер-классы были, спектакли, продаются сувениры, вкусная выпечка», — поделилась впечатлениями жительница Зарайска Любовь Киселева.


Фото: Радио 1


Один из ведущих мастер-классов Арсений Поляков рассказал, что он проводит занятия по росписи домиков, плетению браслетов и вышиванию игрушек. В них могут принять участие как взрослые, так и дети.

Представительница студии текстиля Ольга Лященко рассказала, что она занимается изучением традиционных русских узоров и орнаментов. На фестивале представлены ручные светильники, сумки оригами, вышивки, маленькие пакетики для декора и многое другое.
Видео: Радио 1


О том, как проходит первый день мероприятия рассказала генеральный продюсер фестиваля-путешествия Дарья Женихова.

«Очень трепетно и радостно видеть большое количество детей, подростков, людей пожилого возраста, большие семьи, которые ранним утром, еще до открытия фестиваля, пришли на главную площадь. Они радостно ходят, все слушают. Мы смогли отвлечь молодых людей от гаджетов и телевизоров. На улицах люди подходят и говорят спасибо за то, что состоялся этот фестиваль , за то, что в город приехали все эти театры, музыка и искусство», — рассказала Женихова.

Особую энергию Зарайска отметила также актриса Юлия Хлынина.

Фото: Радио 1

«Хотелось бы сказать про замечательную энергию места и то, что мы это делаем под открытым небом. Это очень чувствуется», — поделилась артистка.

Художественный руководитель мероприятия, народный артист России Евгений Миронов поделился впечатлениями о Зарайске и рассказал об идее проведения фестиваля.

«У меня ощущение дрожи и экстаза, как-то все сошлось в Зарайске: и любимый автор, и мои любимые коллеги, место потрясающее, храм, кремль, город Зарайск. Этот фестиваль решили проводить под знаком счастливого Достоевского, каким его не привык видеть читатель», — рассказал Миронов.


Фото: Радио 1
Он также сообщил о поддержке проекта губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

«Идея провести фестиваль пришла от правительства Московской области, Министерства культуры. Подобный фестиваль проводится впервые в нашей стране. Для меня это большая ответственность. Мы постарались включить в фестиваль все форматы и жанры. Вы знаете, дальше возникает потрясающая программа, которую разработало правительство при поддержке губернатора Московской Области Андрея Воробьёва – программа развития Зарайска. Фестиваль может стать прекрасным началом и помощником в этой программе», — заключил артист.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов также высказался о первом дне мероприятия.


Фото: Радио 1

«Когда мы говорим о Зарайске, мы говорим о Достоевском. Чуть больше года назад я приехал, мы смотрели площадки. У нас есть Чехов, у нас только завершился огромный фестиваль блинов, который стал трендом Подмосковья. Хотелось бы, чтобы и фестиваль «Достоевский» стал таким же популярным», — заявил Кузнецов.

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«Здесь видно небо»: участники фестиваля «Достоевский» впечатлились Зарайском
В Зарайске проходит фестиваль «Достоевский»: участники, программа
20 июля 2024, 16:00

Фото: Радио 1

В Зарайске 20 и 21 июля проходит фестиваль-путешествие «Достоевский», посвященный писателю. Корреспондент «Радио 1» Анастасия Бондарева познакомилась с участниками мероприятия, которые рассказали о своих программах и поделились впечатлениями от культурного города Подмосковья.
Руководители проекта «Великанцы» Михаил Васильев и Анна Викторова рассказали, что приехали на фестиваль из Санкт-Петербурга.

«Проект «Великанцы» — это великие русские писатели. У нас есть разные великие русские персонажи. В Зарайске нам очень понравилось. Нравится, что город сохранился, что есть дома, небо видно, у нас в Санкт-Петербурге его не видно, у нас высокие дома», — поделилась впечатлениями Викторова.

На фестивале также работает киностудия «Картония», где каждый желающий может окунуться в мир киноиндустрии.


Фото: Радио 1


«У нас здесь киностудия «Картония» — это государство, которое существует без своей территории, без ископаемых ресурсов. В качестве своей энергии она использует творчество. Сегодня у нас работает киностудия, на которой любой желающий может сняться в фильме, создать собственный сценарий, реквизит, обучиться каскадерским трюкам и принять участие в съемках. Каждый придумывает себе сценарий сам. Все начинается в административно-управленческом отделе, где участники регистрируются, далее они идут в художественную мастерскую, делают грим, реквизит, декорации, затем они отправляются в сценарный отдел, где сочиняют историю. Потом они приходят на актерские пробы, где уже учатся существовать в кадре и воплощают собственный сценарий», — поделился подробностями Сергей Хорольский.

Он добавил, что в финале участники отправятся в съемочный павильон, где идут настоящие съемки. Самые лучшие фильмы размещаются в группе киностудии «ВКонтакте».

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#фестиваль
#проект
#творчество
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#съёмки
#государство
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В округе Щелково завершили ямочный ремонт дворов
20 июля 2024, 13:25

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что в рамках программы «Ямочный ремонт» в городском округе Щелково было обновлено более 28500 квадратных метров асфальтового покрытия на 21 дворовой территории.
Из них 13 отремонтированы непосредственно в городе, а 8 на прилегающих местностях.

В 2023 году покрытие было обновлено на 42 дворах и внутриквартальных проездах. Общая площадь работ составила более 46800 квадратных метров.

Сообщается, что покрытие нуждается в ремонте, если на нем образуется сетка трещин, а также если появляются ямы, выбоины и просадки дорожного полотна.


Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Ремонтные работы начинаются, если повреждения превышают хотя бы один из параметров: ширина — 60 сантиметров, длина — 15 сантиметров, глубина — 5 сантиметров.

Жителям городского округа посоветовали обращаться в ряд инстанций в случае обнаружения во дворе дефектов на асфальтном покрытии. Обращения принимаются: в управляющей организации, администрации городского округа. Также можно оставить заявку на сайте «Добродел».

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#подмосковье
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#обращения
#ямы
#щёлково
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Фигурант дела замминистра обороны Тимура Иванова сообщил о проблемах со здоровьем
Фигурант дела замглавы МО РФ Тимура Иванова Бородин попросил смягчить наказание
20 июля 2024, 05:37

Фото: istock / SCM Jeans

Фигурант дела о взятках бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин попросил смягчить меру презрения в связи с проблемами со здоровьем. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в официальных документах суда.
В материалах отмечается, что Бородин страдает от гипертонии и сердечной аритмии.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Иванова и Бородина до 23 сентября. На скамье подсудимых также находится совладелец «Олимпситроя» Александр Фомин.

Ранее, 12 июля, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что при бывшем главе Минобороны Сергее Шойгу было похищено 11 триллионов рублей.

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#здоровье
#сергей шойгу
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SHAMAN анонсировал концерт на Красной площади
Певец SHAMAN объявил о концерте на Красной площади 22 августа
20 июля 2024, 00:10

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) объявил, что будет выступать только в России. Он также анонсировал концерт, который пройдет 22 августа на Красной площади.
Ранее в центре Москвы, возле американского посольства, состоялся концерт-митинг артиста. Мероприятие посетили несколько сотен россиян. Артист исполнил хиты «Я русский», «Встанем» и «Самый русский хит». На здании посольства спроецировали российский флаг.

«Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что границ России не существует. Поэтому мои концерты будут исключительно в России», – заявил SHAMAN.

Артист пообещал, что 22 августа представит новую программу «Победа». Он добавил, что концерт состоится в День государственного флага.

Ранее Ярослав Дронов объявил о проведении митинга у посольства США в Москве. По словам Дронова, цель акции заключается в привлечении внимания к блокировке российских авторов на YouTube.

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#артист
#певец
#концерт
#митинг
#россия
#владимир путин
#сша
#москва
#посольство
#youtube
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Авдотья Сеногнойка 20 июля: Что нужно сделать, чтобы привлечь удачу и здоровье
В России 20 июля отмечается день преподобной Евфросиньи Московской
20 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / indukas

20 июля церковь чтит память преподобных Фомы Малеина и Евфросинии Московской. В народном календаре этот день называют Авдотьей-Сеногнойкой или Фомой-Черничником.

История


Преподобная Евфросиния Московская родилась в семье князя в 1353 году. С самого детства она отличалась кротостью и благочестием. В 14 лет она вышла замуж за князя Дмитрия Донского, но после его смерти посвятила себя служению Богу и приняла монашество.

Евдокия была очень благочестивой женщиной. Её мировоззрение во многом сформировалось благодаря общению с митрополитом московским Алексием и преподобным Сергием Радонежским, который был крёстным одного из пяти сыновей Евдокии и Дмитрия.

После смерти мужа Евдокия правила княжеством и стала основательницей нескольких храмов. По её указанию был построен Вознесенский женский монастырь в Московском Кремле. Когда её сыновья подросли, она приняла монашеский постриг и стала Ефросиньей. Последние годы своей жизни она провела в монастыре.

Традиции


В третью декаду июля, перед началом дождей, старались убрать сено, чтобы оно не сгнило. Смотрели, поспела ли черника. Если да, то до жатвы оставались считанные дни. 20 июля заготавливали для бани дубовые веники.

Символом же этого дня является дуб. Его листья использовали для украшения домов, веников для бани и верили в их целебные свойства.

20 июля также называли Авдотьей Сеногнойкой из-за дождей, мешающих заготовке сена. По этой причине убрать сено старались до этой даты.

Фото: istockphoto / ysuel

Если погода была хорошей, крестьяне отправлялись в поле, заворачивали серп в полотенце и пели народные песни. Первый сжатый сноп обвязывали полотенцем и несли в церковь освящать. Его часть оставляли в переднем углу избы до осени, а на Покров Пресвятой Богородицы угощали им домашнюю скотину.

Вечером на Авдотью гадали: бросали свой серп на пол избы. Если серп ложился на поверхность, человека ждало большое счастье.

Что нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки


В старину люди старались не назначать свадьбы и не свататься 20 июля. Считалось, что это может привести к неприятностям и разочарованиям.

Если 20 июля выпадало на пятницу, то по приметам не рекомендовалось стирать. Верили, что это может привести к финансовым трудностям.

На Руси также избегали купания в открытых водоёмах 20 июля, опасаясь несчастий и травм.

В этот день не рекомендуется заниматься тяжёлой работой, предаваться грусти и унынию.

Не стоит заводить новые отношения, ходить на свидания, делать предложение руки и сердца. Также нельзя никого обманывать, так как это может привести к неприятным последствиям.

Фото: istockphoto / PeopleImages

Если 20 июля выпадает на пятницу, то не рекомендуется стирать, чтобы не потерять финансовое благополучие. Кроме того, не следует купаться в водоёмах, так как водяной сегодня особенно агрессивен и может навредить человеку.

Также этот день считается неблагоприятным для торговли: возможны непредвиденные проблемы, такие как кража денег, мошенничество или порча товара, что может привести к убыткам. Не стоит одалживать деньги, так как их могут не вернуть, а с должником могут возникнуть конфликты.

Кроме того, не следует завидовать чужим успехам, заниматься тяжёлой домашней работой, грустить и унывать.

Что можно делать 20 июля


В день памяти преподобной Ефросинии Московской, в народе известной как Авдотья Сеногнойка, наши предки посвящали себя труду. Преподобная Ефросиния была известна своим усердием, и к ней обращались с молитвами о здоровье близких.

Символом этого дня был дуб. Люди находили тень под его сенью, чтобы набраться сил и энергии. Они приносили с собой венки из дубовых листьев и вешали их на стены, чтобы защитить свой дом от злых духов и недобрых людей.

В народе существовало поверье: созрела черника — значит, пришло время жатвы, обычно это происходило примерно 20 июля. В это время можно было собирать ранние яблоки, вишню и огурцы.

Фото: istockphoto / zi3000

Первыми начинали сбор урожая именинники этого дня, считалось, что это принесёт изобилие в семью. Первый сноп ставили в углу дома и хранили до осени.

В этот день заготавливали дубовые веники для бани, которые, по поверьям, обладали целебной силой. Также существовала примета: нужно посидеть под дубом 20 июля, чтобы набраться сил на год вперёд.

В старину люди старались поймать большую бабочку и ненадолго подержать её в руках. По поверьям, это могло принести здоровье.

День хорош для стрижки и ухода за собой, а также для покупок. Сделайте стрижку, чтобы избавиться от проблем. Купите что-то приятное для себя.

Приметы


Если в день Авдотьи пошёл дождь, то дождливая погода продержится ещё несколько недель. А если в этот день утром пошёл дождь, то стоит ожидать неурожая.

Также одним из признаков приближающегося дождя является поведение лошади: если она вытянет шею и принюхается, то это означает, что скоро начнётся дождь.

Если небо стало белёсым и мутным, то это тоже может быть признаком скорого дождя.

Фото: istockphoto / ValeryBoyarsky

А вот если пауки начали плести новую паутину, то можно ожидать ясную и солнечную погоду.

И наоборот, если вечером громко кричат журавли, то на следующий день будет тепло и солнечно.

Кроме того, все сны, которые снятся в ночь на 20 июля, сбываются. Однако никому нельзя рассказывать о своём сне, чтобы не спугнуть удачу.

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#традиции
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Россияне вышли к посольству США в поддержку SHAMAN
Сотни людей пришли на концерт возле посольства США в Москве в поддержку SHAMAN
19 июля 2024, 23:01

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сотни россиян пришли к посольству США в Москве, чтобы поддержать SHAMAN, передает РИА Новости.
Отмечается, что музыкант дал концерт возле американского дипломатического представительства. Он исполнил хиты «Я русский», «Встанем» и «Самый русский хит». Также на здание посольства спроецировали российский флаг.

Ранее российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) объявил, что организует митинг у посольства США в Москве. По словам артиста, его цель заключается в привлечении внимания к блокировке российских авторов на YouTube.

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#певец
#посольство
#сша
#москва
#youtube
#концерт
#митинг
#россия
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В Подмосковье ремонтируют два музея и 14 домов культуры
19 июля 2024, 22:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году ведутся работы по капремонту и реконструкции 16 учреждений культуры.
Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В этом году у нас масштабная программа: планируется провести капитальный ремонт 13 домов культуры. На эти цели запланировано почти 3 миллиарда рублей», – сказал он.
Капремонт проводится в ДК «Исток» в Серпухове, Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье», Дворце культуры «Октябрь» в Дубне, Дворце культуры «Павлово-Покровский», филиале «ГДКиС «Мир» МБУ «ЦКД «Импульс» городского округа Домодедово, Доме культуры «Октябрь» Лосино-Петровского, Дворце культуры Ступина, КДЦ «Заря» городского округа Балашиха, Доме культуры им. 1 Мая в Подольске, Дворце культуры «Родина» в Химках, Культурном центре «Октябрь» в Электростали, Дворце культуры «Мир» городского округа Лыткарино и Центральном доме культуры им. Н.Н. Нариманова городского округа Шатура.

Помимо этого, идёт капитальный ремонт музея «Новый Иерусалим», а также реконструкция музея-заповедника «Мелихово» и культурно-досугового центра «Протон» в Серпухове.
«Найти всю необходимую информацию о домах культуры нашим жителям поможет удобный онлайн-сервис. Там можно записаться на занятия в кружки, посмотреть расписание различных мероприятий, концертов», – добавил Брынцалов.
Портал посвящён домам культуры и кружкам. Он представляет собой единый информационный ресурс для посетителей любого возраста.

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#дом культуры
#ремонт
#капремонт
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#московская область
#мособлдума
#игорь брынцалов
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Концерт-митинг певца SHAMAN начался у здания посольства США в Москве
19 июля 2024, 21:44

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

У здания посольства США в Москве начался концерт-митинг певца SHAMAN. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее исполнитель сообщил о том, что вечером устроит концерт-митинг у здания американского диппредставительства. Поводом для этого стала незаконная блокировка российских пользователей в YouTube. Канал самого Ярослава Дронова также был заблокирован.

На опубликованных агентством кадрах видно, что на здание проецируется российский флаг. Собравшиеся люди держат плакаты и поют хит SHAMAN «Я русский».

Одна из посетительниц рассказала, что блокировка каналов артистов из России на YouTube – это ненормально. Однако появляются альтернативы. Поклонники артиста, например, пересматривают его выступления через платформу «VK Видео».

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#посольство
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#москва
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