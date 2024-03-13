Масленица 2024: как отмечают и чего нельзя делать, чтобы не накликать беду

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Масленица – один из самых старинных народных праздников, который широко отмечается и на сегодняшний день. О том, какие традиции существуют, почему нельзя убираться и зачем в углы дома сыпали соль, расскажет редакция «Радио 1».
Когда Масленица в 2024
У торжества нет фиксированной даты. В 2024 году Масленицу будут отмечать с 11 по 17 марта. Дату торжества можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно отнять 56 дней от Пасхи.
Почему праздник называется Масленицей
Существует несколько версий происхождения названия торжества.
Согласно одной из теорий, масло на Руси считалось символом достатка. Когда приходила весна, люди пытались задобрить ее, чтобы погода позволила сеять урожай, поэтому на масле жарили блины, как символ благополучия и щедрости. В православном календаре праздник называется Сырной седмицей. На этой неделе нельзя употреблять в пищу мясо, однако молочные продукты и сыры есть можно. Предполагается, что свое название праздник Масленицы получил из-за того, что люди употребляли во время поста блины, жаренные на масле.
Масленица: история праздника
Торжество возникло на Руси задолго до принятия христианства. Масленицу отмечали со времен язычества и связывали с днем весеннего равноденствия. Тогда предки устраивали проводы зимы, сжигали чучело, задабривали Бога солнца и плодородия.
Изначально праздник отмечался семь дней, но с принятием христианства Масленицу стали отмечать одну неделю, так как гулянья выпадали на Великий пост.
Традиции Масленицы
Самым важным атрибутом Масленицы по-прежнему считаются блины. Масленицу празднуют не только в России и странах СНГ. Торжества в честь проводов зимы устраивают в Великобритании, Бельгии, Франции, Швейцарии, Греции, Латинской Америке и других странах.
В древние времена в Масленичную неделю устраивались гуляния, люди ходили друг к другу в гости, строили снежные крепости и катались на санях.
Самая популярная традиция – сжигание соломенного чучела. В первые дни Масленицы пепел чучела закапывали на полях, чтобы там вырос хороший урожай.
Со временем традиции потеряли языческое значение, хоть и сохранились до наших времен. Например, сжигание чучела осталось символом проводов зимы и прихода весны, а не жертвой ради плодородия земель и хорошего урожая.
Что нельзя делать на Масленичной неделе
Предки старались избегать работы по дому во время Масленицы. Считалось, что физический труд и домашние хлопоты могут привести к лишним проблемам в семье.
Нельзя было отказывать в просьбе войти в дом. Это также касалось незваных или нежеланных гостей. Также было запрещено использовать ножи и острые предметы, это могло привлечь несчастье.
Ругаться, сплетничать, злиться также было строго запрещено.
Чтобы праздник Масленицы прошел удачно и в будущем году человека ждали семейное благополучие и достаток, в углы дома принято сыпать соль, которую не следует выметать до окончания поста.
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