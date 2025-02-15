День Симеона и Анны 16 февраля: почему в этот день нельзя делать перестановку и брать деньги в долг, народные приметы

Фото:iStock/vik898
16 февраля в народном календаре отмечается день Починки, связанный с подготовкой к весне после завершения зимних работ. Православные верующие в этот день вспоминают праведных Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу, первых признавших Христа как Спасителя.
Об особенностях и традициях, связанных с этим днем, читайте в материале «Радио 1».
Фото:iStock/serfeo
Симеон Богоприимец был не только праведным человеком, но и учёным, который занимался переводом Священного Писания. По преданию, египетский царь Птолемей II в III веке до нашей эры поручил ему перевести тексты с еврейского на греческий язык. Во время работы над книгой пророка Исайи Симеон наткнулся на строку: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Убедившись в значимости этих слов, он задумался о возможной ошибке в тексте и намеревался заменить «Деву» на «Жену». Однако ему явился ангел, который остановил его и предсказал, что Симеон не умрёт, пока не увидит Спасителя.
События праздника происходят на сороковой день после Рождества Христова. В этот день Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса в храм для исполнения закона Моисеева. В храме находился Симеон, который, почувствовав присутствие Мессии, взял Его на руки и произнёс слова благословения. Его слова стали символом радости и надежды для всего человечества.
Тогда же в храме также находилась Анна Пророчица — вдова, которая прожила 84 года в молитвах и постах. Она была известна своей благочестивой жизнью и ожиданием прихода Мессии. Когда Анна увидела Симеона с младенцем Иисусом, она подошла к ним и провозгласила о появлении Спасителя. Её свидетельство подтвердило пророчество и стало важным моментом в истории христианства.
Праздник Симеона и Анны олицетворяет собой встречу двух заветов — Ветхого и Нового. Он служит напоминанием о том, как важно сохранять надежду и веру в то, что Божьи обещания будут исполнены. Этот день также служит напоминанием о том, что каждый человек может стать свидетелем Божьей благодати, если будет жить в праведности и вере.
Фото:iStock/NataliaSokko
Фото:iStock/rustamank
Праздник Починок, отмечаемый в период между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием, символизирует переход от зимы к весне. Это время, когда природа начинает пробуждаться, и люди готовятся к новому сельскохозяйственному сезону. Само название праздника происходит от слова «починка», что отражает его основную традицию — подготовку лошадиной сбруи к работе на полях.
Фото:iStock/EduardSV
Не стоит долго спать, лениться и откладывать дела на потом. Безделье считается плохой приметой, так как оно может привести к неудачам в хозяйстве и ухудшению общего благосостояния.
Избегайте надевать одежду черного цвета. Считается, что такая одежда может навлечь на семью беду и горе.
Не одалживайте деньги и не подбирайте потерянные кем-то монеты. Это может привести к финансовым проблемам и неприятностям, которые затруднят ваше материальное положение.
Старайтесь избегать ссор, особенно между влюблёнными. Ссоры могут вызвать затяжные конфликты и негативно повлиять на отношения, создавая напряжённую атмосферу на следующий год.
Не делайте перестановку в доме. Изменение обстановки может привести к суматохе и беспорядку в жизни домочадцев, а также потревожить домового, который может начать пакостить жильцам.
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История праздника
Фото:iStock/serfeo
Симеон Богоприимец был не только праведным человеком, но и учёным, который занимался переводом Священного Писания. По преданию, египетский царь Птолемей II в III веке до нашей эры поручил ему перевести тексты с еврейского на греческий язык. Во время работы над книгой пророка Исайи Симеон наткнулся на строку: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Убедившись в значимости этих слов, он задумался о возможной ошибке в тексте и намеревался заменить «Деву» на «Жену». Однако ему явился ангел, который остановил его и предсказал, что Симеон не умрёт, пока не увидит Спасителя.
События праздника происходят на сороковой день после Рождества Христова. В этот день Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса в храм для исполнения закона Моисеева. В храме находился Симеон, который, почувствовав присутствие Мессии, взял Его на руки и произнёс слова благословения. Его слова стали символом радости и надежды для всего человечества.
Тогда же в храме также находилась Анна Пророчица — вдова, которая прожила 84 года в молитвах и постах. Она была известна своей благочестивой жизнью и ожиданием прихода Мессии. Когда Анна увидела Симеона с младенцем Иисусом, она подошла к ним и провозгласила о появлении Спасителя. Её свидетельство подтвердило пророчество и стало важным моментом в истории христианства.
Праздник Симеона и Анны олицетворяет собой встречу двух заветов — Ветхого и Нового. Он служит напоминанием о том, как важно сохранять надежду и веру в то, что Божьи обещания будут исполнены. Этот день также служит напоминанием о том, что каждый человек может стать свидетелем Божьей благодати, если будет жить в праведности и вере.
Приметы на 16 февраля
Фото:iStock/NataliaSokko
- Воробьи громко чирикают — к скорой весне.
- Лес шумит — оттепель на пороге.
- Снегопад валит — жди дождливого лета.
- Кошки спят дольше обычного — к жаркому лету. Скребут пол — метель на носу.
- Ветер свищет — оттепель не за горами. Иней на деревьях — холода вернутся.
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Что можно делать день в Починки
Фото:iStock/rustamank
Праздник Починок, отмечаемый в период между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием, символизирует переход от зимы к весне. Это время, когда природа начинает пробуждаться, и люди готовятся к новому сельскохозяйственному сезону. Само название праздника происходит от слова «починка», что отражает его основную традицию — подготовку лошадиной сбруи к работе на полях.
- В день Починки можно посетить церковь и помолиться святым Симеону и Анне о здоровье детей, чтобы получить благословение и защиту для своих близких.
- Уборка, особенно на чердаках и в погребах, поможет навести порядок в доме и освободить пространство, что способствует улучшению энергетики.
- Попробуйте починить вещи или отнесите их в мастерскую, чтобы вернуть им прежнюю ценность и избежать лишних затрат на новые покупки.
- Покупка новых предметов интерьера привлечет удачу и обновит атмосферу в доме.
- Также этот день будет удачным для нового хобби, которое может стать источником дохода.
Что нельзя делать в этот день
Фото:iStock/EduardSV
Не стоит долго спать, лениться и откладывать дела на потом. Безделье считается плохой приметой, так как оно может привести к неудачам в хозяйстве и ухудшению общего благосостояния.
Избегайте надевать одежду черного цвета. Считается, что такая одежда может навлечь на семью беду и горе.
Не одалживайте деньги и не подбирайте потерянные кем-то монеты. Это может привести к финансовым проблемам и неприятностям, которые затруднят ваше материальное положение.
Старайтесь избегать ссор, особенно между влюблёнными. Ссоры могут вызвать затяжные конфликты и негативно повлиять на отношения, создавая напряжённую атмосферу на следующий год.
Не делайте перестановку в доме. Изменение обстановки может привести к суматохе и беспорядку в жизни домочадцев, а также потревожить домового, который может начать пакостить жильцам.
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Елена Генералова